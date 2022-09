«Skal vi danse»-Bjørn er forlovet: – Vet at det er han jeg skal være sammen med resten av livet

GOD KVELD NORGE (TV 2): TV-profilen avslører hvordan han ble fridd til, og hvorfor fremgangsmåten var helt perfekt for ham.

Proffdanser Bjørn Wettre Holthe (41) avslører at han er blitt forlovet med samboer Odd Rune Halsteinslid (53).

Det delte han med sine følgere i sosiale medier søndag.

Til God kveld Norge utdyper han hvordan frieriet foregikk:

Ikke noe «ned på kne»-frieri

– Jeg har sagt til ham at jeg aldri kommer til å fri, åpner Holthe med å fortelle.

De to har vært kjærester i seks år, bor sammen i Stryn og har også en leilighet i Oslo.

Begge har en travel hverdag, hvor Holthe pendler en del og sjonglerer mellom mange jobber på Vestlandet og i hovedstaden, mens hans forlovede driver regnskapsbyrå.

TURGLADE: Odd Rune Halsteinslid og Bjørn Wettre Holthe er et turglad par. Foto: Privat

– Vi er flinke til å gå på date. Torsdag var vi på restaurant og da jeg kom tilbake fra toalettet så jeg at det sto en pakke på bordet. Odd Rune sa at den måtte jeg pakke opp selv, sier han med et smil, og fortsetter:

– Takk gud for det. Inni var det en ring, og jeg ble litt flau og tenkte: «shit, tenk om servitørene ser dette og kommer med kake».

41-åringen erkjenner at han ikke er den største tilhengeren av store gester, og sier at dette var nedtonet og perfekt for ham siden det «heldigvis ikke var noe ned på kne frieri».

Idet samboeren fridde ble han usikker på om Bjørn skjønte hva som akkurat hadde skjedd.

– Han sa dette er en kjærlighetsring og jeg pratet om at den var så fin og at jeg ikke kunne gå med den i barnehage-jobben, før han fulgte opp og spurte: «du skjønner at jeg fridde nå liksom»?

Holthe svarte ja til både spørsmålet og frieriet, og sier at han var veldig stolt i øyeblikket.

– Det er veldig fint at man er så heldig å oppleve å finne kjærligheten. Jeg vet at det er han jeg skal være sammen med resten av livet.

Fortalte gladnyhet til TV-profil

Men bryllupsplanleggingen er ikke noe han vil starte med det første.

– Jeg synes det er veldig fint å være forlovet og vi kommer nok til å gifte oss, men det er ikke satt noe dato. Jeg er ikke noe «bridezilla» og vil heller ikke bli ført opp kirkegulvet men i så fall ha en stor kjærlighetsfest.

Han legger til at han er overrasket over medieoppslagene og de mange gratulasjonene som har rent inn, og forteller at kjæresten ikke er så glad i den type oppmerksomhet:

– Jeg har verdens kjekkeste mann så jeg sa at det får han bare tåle og stå i det.

FØRSTE SEIER: Katrine Moholt og Bjørn Wettre Holthe var paret som skrev historie som de første vinnerne av Skal vi danse. Foto: Bjørn Sigurdsøn

Holthe vant den første sesongen av Skal vi danse sammen med Kathrine Moholt.

– Hun er en av de første jeg fortalte om frieriet til, avslører han.

I år er han ikke med som danser, men fans av bakom-serien «Dansebobla» har kunnet se ham i ny og ne. Nå jobber han som showkoordinator.