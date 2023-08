Skal vi danse-aktuelle Ulrikke Brandstorp: – Litt uheldig timing

SNART KLAR FOR DANSEN: Artist Ulrikke Brandstorp inntar parketten 26. august. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

Neste helg skal sangfuglen innta parketten. Mandag våknet 28-åringen med et noe preget ansikt.

«Mamma Mia»-stjernen Ulrikke Brandstorp er én av årets kjendiser som skal danse seg gjennom høsten med sin partner Tarjei Svalastog.

Brandstorp er klar på at hun vil legge både hjerte, sjel og all den tiden som trengs for å bli god i dans.

Mandag, to uker før Skal vi danse-premieren, oppdaterte artisten om en uheldig start på uken.

TYPISK: Ulrikke Brandstorp forteller om en travel dag som startet litt uheldig. Foto: Skjermbilde fra Instagram story /@ulrikkeofficial

For med et hovent øye informerer Brandstorp at dagen skal gå til både trening, og kanskje ekstra ubeleilig, TV-innspilling.

– I dag kan Tarjei glede seg til å danse inn i mine sexy mystiske øyne, sier Brandstorp til sine 62.000 Instagram-følgere.

28-åringen sier til God kveld Norge at hun tidligere har hatt en del eksem ved øyet, og tror at det er det, eller en form for allergisk reaksjon, som kan ha forårsaket hevelsen.

– Litt uheldig timing, men bedre nå enn på premieren for å si det sånn.



– Kanskje jeg reagerer på dansesko og en streng Tarjei, sier hun med et glimt i øyet.