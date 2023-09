Mange drar kjensel på «Jakten»-frier Ben Ismael Frogner (30) fra et annet datingprogram.

I TV 2-programmet «Jakten på kjærligheten» forsøker bønder og friere å finne kjærligheten foran kamera.

Bonde og tannlege Sigrid Tolsby (30), som driver familiegård med tilhørende campingplass i Aremark i Østfold, er én av dem som drømmer om mann og barn – og håper å oppnå dette ved deltakelse i programmet.

En av hennes friere, er den blide og sympatiske 30-åringen Ben Ismael Frogner fra Hamar.

Var klar og tydelig overfor produksjonen

Men det er faktisk ikke første gang Frogner forsøker å finne kjærligheten foran kamera. I 2020 var han nemlig deltaker i «Første date» på Discovery+.

– Hvorfor har du ønsket å date så mye på TV?

– Å date på TV har aldri vært noe jeg har fokusert på, eller hatt noe stort ønske om. Jeg var veldig klar med «Jakten»-produksjonen at jeg aldri hadde sendt inn et brev, dersom jeg ikke var genuint interessert i å finne kjærligheten, forteller han til TV 2 i dag.

PÅ DATE: Bonde Sigrid Tolsby og frier Ben Ismael Frogner på date i episode fem av årets «Jakten på kjærligheten». Foto: Fremantle / TV 2

– Angrer du på «Første date»-deltakelsen i dag?

– Skal jeg være helt ærlig, så angrer jeg litt. Dette var noe jeg snublet bortpå og som jeg ikke tok noe særlig seriøst. Jeg føler ikke at mine verdier eller holdninger kommer frem i forbindelse med den deltakelsen, og følte at jeg ble fremstilt på en måte som ikke gjenspeiler meg som person.

– Måtte ta hensyn



Men det var i 2020. Nå er det gått tre år, og frieren fra Hamar forsøker nå å finne kjærligheten i det populære TV 2-programmet. Og det er ingen tvil om at Frogner og bonden Sigrid har funnet tonen på gården i Aremark.

Halvveis inn i sesong 20 av «Jakten på kjærligheten», er Frogner én av tre frierne som nå kjemper om bondens gunst.

PÅ FLØRTER'N: Frier Ben Frogner og bonde Sigrid Tolsby er i utforskningsfasen foran kamera i «Jakten på kjærligheten». Foto: Espen Solli / TV 2

Men han erkjenner at det var vanskelig å date med flere friere rundt seg.

– Jeg har jo aldri datet i en sånn type setting før. Jeg merket at jeg måtte gå litt mer ut av komfortsonen, samtidig som jeg måtte vise hensyn, og ha forståelse for at hun ville få tid med andre, forklarer Ben.

30-åringen, som fremstår som en sprudlende og blid kar foran kamera, syntes det ble en intens opplevelse.

– Selv om det kanskje ikke ser slik ut, slet jeg litt med å ikke trekke meg for mye tilbake da jeg vanligvis ville gjort dette i en slik situasjon. Det var mye mer intenst enn jeg hadde trodd.

Men til tross for det, har han bare fine ord å si om konkurrentene sine.

– Det var en fin gjeng med friere, og vi har fremdeles kontakt i dag.



Hvordan det går med Ben og Sigrid kan du se i «Jakten på kjærligheten» mandager og onsdager klokken 20.00 på TV 2 Direkte, og når du vil på TV 2 Play.