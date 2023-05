Skal hjelpe «Tix» med å finne kjærligheten

KLAR FOR SOMMEFEST: Tix og Katrine Moholt skal lede «Sommerfest i Telemark» den 23. juni på TV 2. Foto: Ditlev/Eidsmo

På sankthansaften den 23. juni braker det løs i Telemark. Da er det duket for fest med TV 2-programmet «Sommerfest i Telemark», med programlederne Katrine Moholt (49) og Andreas «Tix» Haukeland (30) i spissen.

Når TV 2 møter dem, er de klar for promoinnspillingen til programmet, ute i Lommedalen i Bærum. Haukeland har tatt med seg Ferrarien sin for anledningen, som har det personlige bilskiltet «TIXERN».

Både Moholt og Haukeland sier de er klare for å lage «en skikkelig fest» om en måneds tid:

– Vi har med en rekke store artister som Staysman, Carina Dahl, Marcus og Martinus, og Sputnik. Så vi lover rett og slett skikkelig partystemning.

Men det er ikke kun programledermakker Moholt skal være – hun skal også være en såkalt «wing woman» for Haukeland.

«TIXERN»: Haukeland ankom i kjent og ydmyk stil i sin personlige Lambourghini. Foto: Ditlev Eidsmo/TV 2

Vil ta Moholt med på «rulling»

«Sommerfest i Telemark» har mye til felles med «Allsang på grensen», som hadde sin siste sending i fjor sommer.

Og selv om Moholt savner «Allsang på grensen», er hun positiv til en ny type sommerfest i år:

– Jeg syns det er gøy at vi drar med oss «Allsang»-stemningen videre. Men siden vi kun har én sending nå, så får jeg tidlig sommerferie. Det er det beste fra begge verdener. Men først er det full fest, allsang og moro i Telemark, sier 49-åringen.

– Men dere to har kanskje litt forskjellige festevaner, eller?

– Jeg tror jeg blir Staysman her, og du forsetter å være Katrine Moholt, svarer Haukeland og smiler mot Moholt.

GODE VENNER: Det var god stemning mellom programlederduoen under promoinnspillingen for sommerprogrammet. Foto: Ditlev Eidsmo/TV 2

– Det som er greia, er at vi to har helt lik smak når det kommer til sommerstemning. Jeg er «Tix»-fan så det holder, og sender melding hver gang han slipper nye låter – også russemusikken! Jeg elsker russelåtene. For meg er det party, sier Moholt entusiastisk.

Haukeland er nemlig en godt etablert «russeartist», og ble landskjent da han slapp den mye omdiskuterte russelåten «Sjeiken» i 2015. 29-åringen har også «rullet» med russen flere ganger i år.

– Jeg hadde gjerne tatt med meg Katrine på rulling. Jeg kunne tatt henne med på «søskenrulling» – jeg hadde sagt du var lillesøsteren min, sier Haukeland og smiler.

Moholt forteller hun aldri har vært med på rulling, men er gjerne med Haukeland om tilbudet skulle komme:

– Jeg har jo hatt to barn som har vært russ, men har aldri gjort det!

KLAR FOR SOMMERFEST: Haukeland og Moholt er klar for å lage sommerfest sammen med artiste som skal opptre i sommer. Foto: Ditlev Eidsmo/TV 2

Skal være Haukeland sin «wingwoman»

Det er utvilsomt god stemning mellom de to programlederne. Haukeland begynner nemlig å spøke om et «forhold» mellom ham og Moholt:

– Er det nå vi skal annonsere forholdet vårt? Skal vi gjøre det nå? spør han og smiler til Moholt som er med på spøken.

– Petter og Vendela, go home! fortsetter han og ler.

Sannheten er derimot at Haukeland har vært singel siden 2020, og har siden den gang vært svært hemmelighetsfull rundt privatlivet sitt.

Han innrømmer derimot at Moholt kunne vært den perfekte «wingwoman» i sommer:

– Jeg vet at Katrine er tidenes «wingwoman», sier han, før Moholt legger til:

WINGWOMAN: Haukeland beskriver Katrine som den ultimate wingwoman. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Om folk har vært singel veldig lenge, og jeg er mye med dem, så er det akkurat som om jeg sprer litt «kjærlighetsstøv» rundt dem. Jeg er veldig god på å matche folk.

Haukeland mener det er energien til Moholt som gjør henne til den perfekte «Kirsten giftekniv».

– Hun sprer en glød over folk. Du vet at med en gang man har kjæreste, så blir man mye mer attraktiv for folk. Sånn er også når Katrine er i nærheten av folk. Da kommer de smygende, sier han mens Moholt ler.

Derfor er de begge ikke i tvil om at de skal tilbringe mer tid sammen enn kun én kveld for «Sommerfest i Telemark»:

– Vi skal henge masse i sommer! sier Haukeland.

– Ja, det skal vi, smiler Moholt.