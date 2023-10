Skal ha stengt kommentarfeltet etter Britney-bok

LEI: Justin Timberlake skal ha sett seg lei av alle kommentarene mot han etter boken «The Woman in Me» ble lansert denne uken. Foto: Jordan Strauss / (Gallery Books via AP) / NTB

The Woman in Me:

Denne uken slapp popstjernen Britney Sprears (41) «The Woman in Me», og har i tiden før og etter skapt overskrifter verden rundt.

Abort, morskap, overlevelse, utroskap og frigjøring er noen av mange temaer Spears forteller om i boken.

Flere av temaene har imidlertid allerede blitt omtalt av både norske og internasjonale medier. Hun hevder blant annet at ekskjæresten, Justin Timberlake (42), var utro mot henne «et par ganger» – og skal ha gått igjennom en aport da hun var sammen med superstjernen.

Duoen ble først kjent med hverandre tidlig på 90-tallet, men gikk hver sin vei i 2002. I boken hevder Spears at Timberlake var utro «et par ganger».

VAR SAMMEN: Britney Spears og Justin Timberlake var i et forhold på 90-tallet. Det tok imidlertid slutt i 2002. Foto: FRED PROUSER

Ifølge henne selv konfronterte hun aldri ekskjæresten, men mener at «det var åpenbart at han hadde ligget med andre».

Hun røper også at hun ble gravid med Timberlake mens de fortsatt var et par.

«Det kom som en overraskelse, men for meg var den ingen tragedie», står det i boken.

Videre hevder hun at Timberlake ikke var «det minste glad» for at hun var gravid, og at årsaken skal ha vært fordi de var for unge.

«Cry Me a River»-artisten har ikke kommentert ryktene så langt, men skal ha stengt kommentarfeltet på Instagram på grunn av at det ble skrevet «forkastelige ting».

FLERE ANKLAGELSER: Britney Spears hevder at ekskjæreste og artist Justin Timberlake var utro mot henne flere ganger. Foto: Mark J. Terrill

«42-åringen valgte å stenge kommentarfeltene grunnet hatefulle og forkastelige ting som er sagt i sosiale medier», sier en kilde nær artisten til Paige six.



Flere internasjonale medier skriver også at 42-åringen er misfornøyd med det som blir skrevet om han i boken.

«Justin er veldig misfornøyd med det som kommer frem i boken», fortalte en kilde til Daily Mail tirsdag.