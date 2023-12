Skal ha gitt ordre til familien om å drepe vitner

29. september i år meldte nyhetsbyrået AP at Duane «Keefe D» Davis (60) var pågrepet for drapet på den amerikanske rapperen Tupac Shakur.

Shakur ble skutt og drept 7. september 1996 i Las Vegas av noen som satt i en forbipasserende hvit Cadillac. Han døde på sykehuset seks dager senere som følge av skadene.

Rapperen ble bare 25 år gammel.

SKUTT OG DREPT: For 27 år siden ble Tupac Shakur skutt og drept av noen om satt i en forbipasserende hvit Cadillac. Foto: AP / NTB

Statsadvokat Marc DiGiacomo uttalte til AP i september at Davis «hadde kommandoen på stedet» og «beordret drapet på Shakur».

I november møtte Davis i retten og erklærte seg selv uskyldig. Rettsaken skal, etter planen, starte 3. juni neste år.

Nå advarer påtalemyndighetene vitner i saken.

Det skriver Sky News.

Mener det er «troverdige trusler»

Ifølge påtalemyndighetene skal Davis ha gitt familiemedlemmer en liste over personer som var vitne til drapet for 27 år siden, og gitt et «grønt lys» til å drepe disse.

I RETTEN: Duane «Keefe D» Davis ankommer rettsaken i Las Vegas 19. oktober i år. Foto: John Locher / POOL / AFP)

Ordren fra 60-åringen ble angivelig gitt under en telefonsamtale mellom han og sønnen hans 9. oktober i år, og førte til at ett av vitnene byttet bolig.

Aktorene Marc DiGiacomo og Binu Palal skal ha uttalt at det var «troverdige trusler mot vitner» og at Davis «utgjør en fare for samfunnet».



Ifølge Sky News mener påtalemyndighetene at Davis bør forbli bak murene frem til rettsaken begynner i juni.

En av 60-åringens advokater, Robert Arroyo, skal ha stilt spørsmål ved den påståtte telefonsamtalen mellom han og sønnen.

Da skal advokaten ha fortalt at vitner verken ble nevnt eller truet.

«EN FARE»: Aktorene Marc DiGiacomo og Binu Palal mener at Duane Davis utgjør en fare for samfunnet. Foto: Ethan Miller / NTB

Advokatene har tidligere hevdet at Davis ikke er farlig, og at han ikke kommer til å flykte før rettsaken dersom han blir løslatt fra fengsel.

Innrømmet at han var i bilen

60-åringen er en tidligere gjengleder fra Compton i California, og er den eneste personen som fortsatt er i live av dem som befant seg i bilen.



Det var i et intervju med BET i 2018 at Davis innrømmet at han hadde vært i forsetet av den hvite Cadlliacen da drapet fant sted. Videre hevdet han at hans avdøde nevø, Orlando Anderson, var én av to personer i baksetet.

Deretter fortalte han at skuddene ble avfyrt fra baksetet, men av respekt for «gatekodeksen» ville han ikke nevne skytterne med navn.

Anderson var en av politiets tidligere hovedmistenkte, ettersom han hadde en langvarig krangel med Shakur da de begge var i live. Han nektet også straffeskyld, og ble selv skutt og drept i et gjengopprør to år etter hip-hop-stjernens død.

I DETTE KRYSSET: Drapet fant sted i dette krysset mellom Harmon og Las Vegas Blvd i Las Vegas 7. september 1996. Foto: Jack Dempsey

Tupacs døde fjerde soloalbum «All Eyez on Me» lå på topplistene da han døde. Den gang var det solgt rundt 5 millioner eksemplarer av albumet.



Rapperen ble også nominert til seks Grammy-priser i løpet av sin karriere, og blir fortsatt sett på som en av de mest populære rapperne gjennom årene.