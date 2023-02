Skadet seg under innspilling

Det er neppe en hemmelighet at Farmen kjendis-tilværelsen ikke er en dans på roser. Hverdagen er preget av hardt arbeid.

Denne uken begynte bokstavelig talt med et smell. I tirsdagens episode ser man nemlig at Jan Tore Kjær (54) har fått en skade og blør fra hodet.

Kjær avslører at det kunne gått ordentlig galt.

Falt på buesaga

Under ukesoppdraget jobbet Kjær mye med steinhuset, som innebar tungt arbeid med blant annet bæring av stein. Da han var ute og jobbet, skjedde det plutselig en ulykke.

Han klarte nemlig å falle og fikk en sag i hodet. Kjær forteller at det gjorde utrolig vondt, og begynte å blø fra hodet.

BLOD: Jan Tore Kjær havnet i en blodig situasjon etter et fall. Foto: TV 2

– Det kunne blitt dramatisk, forteller Farmen kjendis-deltakeren og legger til:

– Jeg var heldig som ikke traff ordentlig hardt.

Kjær forteller at han jobbet alene på dette tidspunktet.

Fortsatte å jobbe

Det viste seg at Kjær kun fikk et lite kutt på hodet, og ikke behøvde helsehjelp. Da han fikk satt på bandasje på såret, var det rett tilbake til arbeidet. I dag forteller han at det gikk bra med ham.

– Får man et kutt, så går det over, sier Kjær.

RETT PÅ JOBB: Jan Tore Kjær lot seg ikke stoppe av et kutt i panna. Foto: TV 2

Han fikk derimot noen reaksjoner fra sine meddeltakere. Flere var nemlig bekymret for at han skulle rett tilbake til arbeid etter uhellet.

Se klipp av reaksjonene i videovinduet øverst i saken.

– Det blir sånn når du ser blod. Folk blir jo bekymret. Det var ikke første gangen.

Han forklarer at ved en tidligere anledning hadde en stein rullet ned på leggen hans, og han begynte å blø kraftig. I dag har han fremdeles arr etter dette.

REAGERTE: Flere reagerte på skaden til Jan Tore Kjær. Foto: TV 2

– Det huset der kostet ikke noen lemmer, men det var fryktelig nære flere ganger. Jeg har et minne for livet og trenger ikke noen Farmen-tatovering, ler han.

– Det er som en fødsel, du glemmer det over tid.

Ønsket å bidra

Kjær jobbet mye med tungt arbeid i forbindelse med ukesoppdragene, og ga seg ikke til tross for skade.

– Det som var spesielt er at jeg kom inn som utfordrer og det var om å gjøre å bli. Jeg tenkte at jeg ville havne som førstekjempe ved første sjanse.

For å forhindre dette, gjorde han ekstra arbeid for å vise at han fortjente å være på gården og være uerstattelig, slik Kjær beskriver det selv. Til tross for vondter her og der, ønsket han å lykkes i ukesoppdragene og bidra ekstra til fellesskapet.

– Det var veldig mange som bidro. Så er det alltid noen som sniker seg litt unna, men sånn er verden. Jeg gidder ikke å irritere meg over det.

