Skadet seg før høytsvevende utfordring – måtte gjøre endringer

Da Harald Rønneberg (49) inviterte med politiker Abid Raja (46) i et høytsvevende stunt, gikk ikke alt slik de hadde håpet.

I Helt Harald inviterer programleder Harald Rønneberg (49) med seg ulike kjendiser til gode samtaler og unike opplevelser.

Denne gangen skulle politiker Abid Raja (46), sammen med Rønneberg, gjennomføre en såkalt veggdans på verdens høyeste trebygning – Mjøstårnet i Brumunddal, 85.4 meter over bakken.

Da duoen skulle øve på veggdansen, skjedde det derimot noe som førte til at planen måtte endres.

UTFORDRING: Harald Rønneberg har invitert med seg Abid Raja til å gjennomføre en høytsvevende utfordring. Foto: TV 2

Fikk koreografi

Veggdans er en form for dans i lufta. Hengende i seler danser man i lufta, hvor kroppen ligger vertikalt.

En dansegruppe som har peiling på dette er Frikar. To av medlemmene i Frikar, Hallgrim og Anita, skulle derfor lære Raja og Rønneberg hvordan danse på en slik måte, i tirsdagens episode av Helt Harald.

Etter litt tøy og bøy skulle de endelig få prøve seg på veggdans – aller først en og en.

Én meter over bakken fikk de instrukser om å gjennomføre ulike øvelser. Basert på hvordan duoen klarte seg, skulle Hallgrim og Anita sette sammen en koreografi.

Etter første leksjon var både Raja og Rønneberg fornøyd med egen innsats, selv om de syntes det var vanskelig.

– Oppriktig redd

Før duoen skulle prøve å veggdanse sammen, fikk de prøve seg med hver sin ekspert fra Frikar.

– Det skal vi klare. Jeg er så idiot at jeg tror vi klarer det, sier en ivrig Rønneberg i episoden.

– Det er ikke realistisk, men det går an å trene på det, følger Raja opp.

Sammen med hver sin Frikar, klarte de å gjennomføre hele koreografien. Raja følte dog på en usikkerhet underveis.

– Jeg er oppriktig redd for å bli skadet. Har vi tegnet forsikring?, spør Raja.

Skadet seg

Da duoen endelig skulle veggdanse sammen, så det ut til å at alt gikk fint – frem til en av de siste øvelsene.

ØVELSE: Abid Raja og Harald Rønneberg trente på hele koreografien sammen. Foto: TV 2

– Slipp, slipp!, roper Raja, før han setter seg ned på gulvet.

Han forklarer at skulderen hans trolig kom ut av posisjon.

– Det er et eller annet som knirker og kaker. Det er noen knirkelyder, forklarer han.

SMERTER: Abid Raja kjente på smerter da han skadet skulderen. Foto: TV 2

Gjorde endringer

På grunn av skulderen til Raja, valgte derfor Rønneberg å endre utførelse av den høytsvevende utfordringen.

– Vi har prøvd å danse med hver vår frikar, det gikk ikke så verst. I morgen danser vi med hver frikar, sier Rønneberg.

Før duoen skulle henge 60 meter over bakken, måtte Raja få sjekket skulderen hos fysioterapeut.

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl sier til TV2.no at skaden i skulderen ikke var alvorlig.

– Under øvingen med Harald fikk Abid en skade i skulderen. Skaden var ikke alvorlig og han fikk klarsignal til å gjennomføre stuntet. For å utføre stuntet så trygt som mulig ble det besluttet at Harald og Abid ikke danset sammen, men heller sammen med hver sin profesjonelle frikar, sier han.

Rønneberg er glad de endte opp med å endre på planen.

BUNAD: Iført bunad ble det et nasjonalromantisk preg over dansen. Foto: TV 2

– Det er jo slik, når vi legger lista så høyt og pusher grensene, så blir veien litt til mens man går. Det er jo litt av moroa med å ta litt heftige utfordringer, sier han.

Raja og Rønneberg klarte til slutt å gjennomføre veggdansen. Iført bunad hang de 60 meter over bakken med hver sin frikar.

GJENNOMFØRT: Abid Raja og Harald Rønneberg gjennomførte hver sin veggdans, 60 meter over bakken. Foto: TV 2

