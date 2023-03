Skadet etter stygt fall – fikk kjeft av befalet for å be om medisiner

Med intense smerter tryglet Jon Martin Henriksen (32) sersjantene om å få smertestillende. Da kokte det over for befalet.

Etter å ha utfordret seg i baklengs stup og hinderløype i gjørma, er det klart for den splitter nye øvelsen «Overfiring» i lørdagens «Kompani Lauritzen».

Fra Sogge bru, over elven Rauma, må rekruttene raskest mulig fire seg ut på et tau som er spent elleve meter over det iskalde vannet. Først etter godkjent avmelding til obersten, kan de kontrollert slippe tauet slik at tidtakingen stopper.

Jon Martin Henriksen (32) frykter høyder, og var stiv av skrekk allerede før han skulle ut i ilden.

– Det var en helt forferdelig øvelse. Jeg gruet meg fælt, men prøvde å lukke frykten ute. Det aller verste var å gå over rekkverket, for vi var ikke sikret. Jeg fikk skikkelig skjelven. Det var ordentlig ubehagelig, forteller han til TV 2.

STYGT FALL: Jon Martin Henriksen dundrer ned i vannskorpen med ryggen først. Foto: TV 2

Skikkelig smell

Høyt over den iskalde elva fører VGTV-profilens skjelving til at tauet vibrerer så kraftig at han dundrer ned i vannskorpen med ryggen først.

– Det var en skikkelig smell, og jeg kjente med en gang at det gjorde ordentlig vondt i nakken, og den øvre delen av ryggen. Det var en sviende, dunkende smerte, akkurat som piskeslag – uten at jeg har fått det før. Jeg følte meg rett og slett skikkelig forslått, forklarer Henriksen.

32-åringen ba om legehjelp umiddelbart etter at han kom seg opp av elven, og ble tildelt sterke smertestillende.

Den påfølgende dagen var smertene fortsatt intense, og Henriksen var tom for lindrende piller.

– Vi gikk med veldig tung sekk og jeg trengte mer smertestillende. Da spurte jeg sersjanten om jeg kunne få mer. Hun skulle sjekke opp i det, men jeg syntes det tok veldig lang tid. Da spurte jeg den andre sersjanten om det var mulig å få medisiner. Da fikk jeg en bøtte med kjeft.

SMERTER: Jon Martin Henriksen slet med smerter i en uke i «Kompani Lauritzen». Foto: TV 2

Nådeløs

Sersjanten likte nemlig svært dårlig at Henriksen involverte nok et befal i jakten på smertestillende.

– Jeg fikk påpakk på et nivå som jeg ikke har fått noen gang i løpet av mitt liv. Hun var nådeløs. En flink sersjant, for all del, men hun var på jobb, for å si det sånn.

Etter en halvtimes tid kom medisinene, og smertene avtok gradvis etter en uke.

– Det var ikke ideelt å kaste seg ut i øvelsene de første dagene etter fallet, men da biter man tennene sammen og kjører på.

Godt ivaretatt

Henriksen forsikrer om at han følte seg godt ivaretatt, til tross for sersjantens kraftige skyllebøtte.

TV 2s pressesjef Jan-Petter Dahl opplyser om et trygt apparat rundt deltakerne dersom det inntreffer skader.

– Helse og sikkerhet kommer alltid først, og deltakere som skader seg eller har smerter blir godt ivaretatt og fulgt tett opp av både sikkerhetsansvarlige og produksjonens lege, sier Dahl til TV 2.

Se «Kompani Lauritzen» på TV 2 Direkte onsdager og lørdager, og når du vil på TV Play.