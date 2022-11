Skade ødela Tropp 1-eventyret: – Skjønner ikke hva som er feil

Etter mange år som aktiv fotballspiller og sprinter, fikk musikkprodusenten Magishan Umaguruparan (21) en kronisk ryggskade som 16-åring.

– Jeg deltok i en sprintkonkurranse hvor jeg ikke varmet opp før jeg løp. Underveis i det løpet skadet jeg korsryggen. Jeg fikk noen sener revet av, og fikk skade i muskler og nerver. Da brukte jeg halvannet år på å komme meg. Jeg har ikke fått noen diagnose – og jeg har ennå ikke skjønt helt hva som er feil – men jeg er jevnlig hos fysioterapeut for å finne ut av det, sier han til TV 2.

SAMTALE: Magishan Umaguruparan ønsket en prat med legen etter smertene i ryggen ble mer intense. Foto: TV 2

21-åringen fra Oslo håpet hele tiden at den gamle ryggskaden ikke skulle prege eller plage ham underveis i Tropp 1-oppholdet, men smertene tok til slutt overhånd og han ble nødt til å trekke seg.

– Jeg har belastet kroppen veldig mye, og jeg har tatt en avgjørelse på at jeg egentlig bare må stoppe og gi meg. Jeg må fokusere på helsa.

RYGGSMERTER: Magishan Umaguruparan måtte trekke seg fra Kompani Lauritzen: Tropp 1 på grunn av en kronisk ryggskade. Foto: Matti Bernitz

– Litt bittert

Ryggsmertene begynte å melde seg da han og resten av troppen måtte løpe 3000-meteren. Smertene forverret seg i de påfølgende øvelsene og prøvelsene.

– Jeg hadde ikke vært så aktiv som det på veldig mange år. Plutselig gjør man litt ekstra som kroppen ikke er vant til, og da kommer det tilbake. Etter det har jeg belastet ryggen nesten hver dag med tung sekk. Da blir det bare verre og verre, og jeg måtte stoppe før jeg blir helt låst i ryggen.

Umaguruparan bekrefter at det var bittert å trekke seg.

– Det er jo dritt, det. Jeg ville jo fortsette. Jeg vil jo gjøre mer. Det er bare at grensa mi gikk der, og da kunne jeg ikke mer. Det føles litt bittert.

Sov i to dager

21-åringen fra Oslo har bare gode ord å si om oppholdet på Setnesmoen, selv om det ikke endte slik han hadde håpet.

– Det er noe av det beste jeg har vært med på. De sier «borte bra, hjemme best», men jeg tror «borte bra, borte best». Hele opplevelsen her har vært fantastisk, og jeg er takknemlig for at jeg kunne være med. Skader kommer og går, sånn er det.

VENNSKAP: Flere av Tropp 1-deltakerne tok til tårene da Magishan Umaguruparan valgte å trekke seg fra kompaniet. Foto: TV 2

Da han kom hjem, merket han på kroppen at dagene hos Tropp 1 hadde forsynt seg grådig av energilageret hans.

– Jeg sov i to dager og gjorde minst mulig da jeg kom hjem. Det eneste jeg gjorde var å trene ryggen med øvelser jeg har lært gjennom årene. Det tok to uker før ryggen normaliserte seg igjen, forteller han.

Danset med Karpe i Oslo Spektrum

Da stjerneduoen Karpe annonserte at de skulle fylle Oslo Spektrum ti kvelder på rad i august, fikk Umaguruparan en mulighet han aldri kommer til å glemme.

Sammen med dansegruppen Quick Style fikk han danse på scenen foran et ellevilt publikum.

PÅ SCENEN MED KARPE: Magishan Umaguruparan (t.v.) på scenen under én av de ti Karpe-konsertene i Oslo Spektrum i august 2022. Foto: Ida Barg Fuglen

– Jeg er takknemlig for at jeg fikk danse med dem i Spektrum. Jeg danset alle ti konsertene. Det var sykt og helt vilt. Folk klikket helt, forteller han.

Han tok ekstra godt vare på ryggen mellom og før konsertene.

– Jeg tok smertestillende, jeg smurte meg inn med Voltarol-krem, og vi som danset hadde egen fysioterapeut. Vi gjorde også mange øvelser og varmet skikkelig opp før hver konsert. Dét var ikke like lett å gjøre i Kompani Lauritzen, hvor man ikke fikk tid til å forberede seg til noe.

– Så ryggskaden var ikke bare negativ. Den fikk meg til å bruke energien jeg vanligvis brukte på idrett inn i musikken. Alt som har skjedd etterpå med musikk – for eksempel dansing med Karpe og samarbeid med Quick Style – hadde jeg aldri gjort uten den skaden, fordi jeg ville heller ha fokusert hundre prosent på idrett.

