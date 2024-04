Sjokktvist i «Spillet»: – Rekorden i svik

NB! Ikke les videre om du ikke vil få avslørt hvem som ble stemt ut.

Dersom «Spillet» har stått på TV-en de siste ni ukene, har man trolig ikke unngått å legge merke til journalist og Subjekt-sjefredaktør Danby Choi (30).

Siden dag én har nemlig Choi markert seg som en av de mest aktive deltakerne inne i «Spillet»-villaen på Nesøya. 30-åringen har ikke skydd noen midler, og har stått bak skuespiller Anette Hoffs (62) kjeller-mareritt og støtt og stadig trukket i trådene i realityprogrammet.

Til tross for konfrontasjon og stemme-sjokk, har Choi kjempet seg tappert videre. I den niende episoden endte derimot reisen for den listige reven fra Oslo.

Under elimineringen var overetasjen enige om å stemme ut tidligere fotballspiller Erik Thorstvedt (61) fra kjellerlaget, men skuespiller Vidar Magnussen (46) gikk imot alliansen sin, og la inn tre stemmer på Choi. Sjokket la seg derfor som et teppe over stuen da journalisten måtte se seg slått ut.

– Befriende

Når TV 2 tar kontakt med Choi, forteller 30-åringen at han ikke lot avstemningen gå inn på seg, og så hjemreisen som kjærkommen.

– Når man er inne i den berømte «realitybobla», blir man lurt til å tro at det viktigste i verden er å komme seg videre til neste runde. Det er kun én ting som er større: Når bobla til slutt sprekker. Det var utrolig befriende å høre navnet sitt opplest eliminert, uttrykker han, og fortsetter:

EXIT: Sjefredaktør og journalist Danby Choi ble omsider sendt ut i den niende episoden av «Spillet». Her avbildet under konkurransen på den niende dagen, bare noen timer før han måtte vende hjem. Foto: TV 2

– En mye vakrere og viktigere verden eksponerte seg for meg da bobla sprakk. Jeg skulle få slippe å lyve til alle rundt meg. Tvert imot skulle jeg nå, som Subjekt-redaktør, få fortsette kampen min for sannhet, ærlighet og ytringsfrihet. Nå skulle jeg til og med få reise hjem og se Gucci, den søteste skapningen av en hund, som ventet på meg hjemme. Det var skikkelig god stemning i den bilen på vei hjem fra huset.

Exiten beskriver Oslo-mannen som tatt ut fra en filmscene.

– Da jeg gikk ned de trappene, så følte jeg meg som mannen i Hollywood-filmene. Han som forlater det eksploderende åstedet i bakgrunnen. Jeg hadde gjort mitt, og i mitt hode, så hadde jeg alt vunnet «Spillet», om ikke noe enda større.

– Et eksperiment

Det er ingen tvil om at Chois kyniske spillestil har vært en stor «snakkis» gjennom sesongen. Selv forklarer han bakgrunnen for handlingene og taktikken med at det hele dreier seg om spill og lek.

– Jeg er ganske slu og spiller ganske stygt der inne, og er tidvis kanskje den aller verste, og ganske taktisk og strategisk av meg. Jeg ville bare røre litt i den gryta noen ganger. Dette er en lek. Det er et spill, og for meg så var det rett og slett om å gjøre å lage TV og å spille for publikum. Det er for publikum jeg spiller. Jeg spiller ikke for de elleve andre der inne.

– Jeg har veldig god samvittighet for måten jeg spilte på, fordi jeg aldri ble usaklig eller personfokusert i noen av mine avgjørelser. Det ville vært usportslig. Min taktikk var derimot hele tiden orientert etter å få ut mine sterkeste konkurrenter. Det var det jeg var innstilt på, og det er slik jeg mener at man skal spille spill.

SPILLER: Det er ingen tvil om at Subjekt-sjefredaktør og journalist Danby Choi valgte å spille «Spillet» så det holdt. Choi behandlet realityprogrammet som en lek, og ønsket å eksperimentere. Her avbildet med meddeltaker Erik Thorstvedt. Foto: TV 2

Han så imidlertid exiten komme.

– Men jeg opplevde at rekorden i svik begås idet jeg ble stemt ut av initiativtaker Vidar Magnussen. Og det er helt greit, fordi at man høster som man sår. Jeg spilte veldig stygt der inne, og jeg burde ha forutsett det. Samtidig har jeg hatt det kjempegøy. Jeg røk ut fordi jeg ble ansett som en sterk konkurrent. Det tar jeg som et kompliment.

30-åringen påpeker at «Spillet» handlet om noe mer enn en eventuell seier.

– Jeg var ikke bare der for å vinne. Selvfølgelig hadde det vært gøy å vinne «Spillet», men det var for mye å håpe på. For meg var det minst like mye et eksperiment, hvor jeg også skulle få testet mine ferdigheter. Jeg valgte å spille «high risk, high reward» for moro skyld, og moro, det ble det, sier han, og forklarer videre:

– Jeg spiller jo hardt, og det spillet her viser at omgivelsene da blir harde. Men det er ikke sikkert at man kan lære av det, for i «Spillet» har alle deltakerne fri vilje, og bakgrunnen er i konstant bevegelse. Det mest krevende for meg var å huske på alle løgnene jeg fortalte. Hva sa jeg til hvem? Det gikk helt i surr.

– Samvittighetsfull

Til tross for at Choi spilte tilsynelatende uanfektet og ikke lot følelsene komme i veien, innhentet samvittigheten ham etter hvert.

– Vi mennesker har en iboende samvittighet, og for meg ble det med tiden vanskeligere og vanskeligere å være så råhard som jeg hadde planlagt å være hele tiden. Man blir jo etter hvert glad i disse menneskene, innrømmer han, og fortsetter:

– Som man ser ganske godt av min reise inne på «Spillet», så ble jeg mer og mer lagorientert og samvittighetsfull. Tyngdekraften trakk meg i den retningen, selv om jeg aktivt forsøkte å spille et skittent spill. Det var også derfor jeg røk. Jeg kunne ha vært kynisk og reddet meg selv ved å trykke på knappen på den siste dagen. I teorien var det dumt at jeg ikke gjorde det, fordi det nærmest kunne ha sikret meg en finaleplass, men det var deilig å ryke på den måten.

PERSONLIG ENDRING: Danby Choi sitter ikke igjen med noen vonde følelser etter «Spillet». Han mener at realityspillet gjorde ham mer samvittighetsfull etter hvert som dagene gikk inne i villaen. Foto: TV 2

Sjefredaktøren innrømmer at han ble forfjamset over at flere av meddeltakerne ville ha ham ut allerede fra begynnelsen av.

– Jeg ble jo litt overrasket da jeg i ettertid så hvor tidlig Vidar begynte å spekulere i min utkastelse. Han hadde jo lyst til å få meg ut siden episode to, og de i kjelleren planla dette fra episode én. Jeg er glad for at jeg ikke visste det, for jeg kunne ha blitt dobbelt så paranoid som jeg allerede var.

Noen anger i kroppen har han imidlertid ikke etter deltakelsen.

– Jeg ville ikke ha gjort noe som helst annerledes. Og jeg ville mye heller gå ut i episode ni, enn å vinne hele «Spillet», hvis det å vinne måtte innebære at jeg endret én eneste avgjørelse. Da ville jeg jo ikke ha blitt utsatt for alle de morsomme utfordringene, sier han.

– Latt meg imponere

Selv om spillet til Choi har fått både flere spillere og seere til å heve øyenbrynene, har tilbakemeldingene hovedsakelig vært av det trivelige slaget.

– Det har vært nærmest utelukkende positiv respons. Selv om jeg spilte på den måten som jeg gjorde, og mange i huset var overbevist om at jeg kom til å bli hatet i offentligheten for det, så fikk jeg rett i min selvstendige overbevisning om at publikum var modne nok for en råhard spiller, og som faktisk spilte spillet. De har heiet på meg hele veien. Men det var jo ikke gitt. Så jeg har latt meg imponere over flertallets evne til å skille mellom spill og virkelighet.

– «Spillet» har latt meg uttrykke hvordan jeg tenker i slike situasjoner, og det har satt i gang mange diskusjoner i den norske befolkningen. Jeg er stolt av mine egne bidrag til «Spillet»s første sesong.

MER REALITY?: «Spillet»-deltaker Danby Choi har vært en sentral skikkelse i TV 2-programmet, og har blitt både likt og mindre likt av seerne. Om publikum får se mer til Choi i norsk reality-TV gjenstår å se. Her avbildet under hukommelseskonkurransen i den åttende episoden. Foto: TV 2

På spørsmål om han våger seg ut på flere reality-eventyr, er svaret som følgende:

– Jeg har fått mange tilbud allerede. Men jeg er en travel mann med et viktig samfunnsoppdrag som redaktør, og det er ingenting jeg gledet meg til mer, enn å komme tilbake til kollegaene mine og kontorstolen min. Jeg registrerer at mange seere vil se meg i andre realitysituasjoner, så jeg blir sikkert med en gang, hvis tilbudet er godt nok.

Om «Spillet» frister til gjentakelse, er Choi imidlertid usikker på.

– Det hadde vært en veldig spennende utfordring. Men selv om jeg hadde en terningkast seks-opplevelse der inne, så må jeg tenke litt på om jeg ville ha gjort det igjen, avslutter han.

«Spillet» sendes på TV 2 Direkte klokken 20.00 hver søndag. Episoden slippes tidligere på TV 2 Play.

