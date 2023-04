Sjokkert over Rupert Murdochs (92) giftemål - nå er forlovelsen brutt

I slutten av mars ble det kjent at den mektige, australske mediemogulen og milliardæren Rupert Murdoch (92) har fridd til sin 25 år yngre kjæreste, den tidligere politipresten Ann-Lesley Smith (66).

Frieriet skjedde på St. Patricks-dagen, for å hylle Murdochs irske aner. Men bare to uker at Smith fikk ring på fingeren, ble forlovelsen brutt, ifølge Vanity Fair.

Årsaken til bruddet skal ha vært, ifølge kilder tett på Murdoch, Smiths religiøse hengivenhet overfor den evangelistiske tro.

ALDER INGEN HINDRING: Mediemogul Rupert Murdoch fikk assistanse av kjæresten Ann-Lesley Smith og en ukjent mann under badeferien på Barbados. Foto: Chrisbrandis.com / Backgrid / NTB

Både forholdet, det kommende bryllupet og ikke minst sjokk-bruddet, er som tatt ut ifra en episode av HBO-serien «Succession» – men det er dog ikke så rart. Karakteren Logan Roy, spilt av Brian Cox (76) – en narsissistisk patriark og mediemogul – er nemlig inspirert av nettopp Rupert Murdochs liv og virke.

Modererte seg selv

TV 2 møtte nylig Brian Cox under premieren av «Succession» sesong fire i Stockholm, før bruddet mellom Murdoch og Smith var et faktum, og under en spørsmålsrunde fra scenen ristet Cox på hodet over den vordende brudgommen på 92 år.

– Altså, hva skjer med det der? En 92-åring som skal gifte seg ... Han står jo praktisk talt og banker på herrens dør. Forhåpentligvis vil dette føre til hans død, sa Cox til latter fra publikum under spørsmål-og-svar-runden i Stockholm.

SLO AV EN PRAT: TV 2 møtte en opplagt og imøtekommende Brian Cox i Stockholm i mars, i forbindelse med premieren på siste sesong av «Succession». Foto: Malini Gaare Bjørnstad / TV 2

Dagen etter ber TV 2 Cox utdype hva han egentlig mente med utsagnet.

– Det var satt på spissen, det jeg sa i går. Det var en spøk, modererer Cox seg selv dagen derpå.

– Et misbrukt barn

76-åringen håper at australske Murdoch finner glede i livet. Han trekker dog paralleller mellom mediemogulen Murdoch, karakteren Logan Roy og den omstridte forretningsmannen Donald Trump (76).

– Det er der Murdoch og Logan, Trump også for den saks skyld, møtes. Trump er åpenbart et misbrukt barn.

TV 2 har forsøkt å få tilsvar fra Trump gjennom hans forsvarsadvokat Joe Tacopina, samt direkte fra Rupert Murdoch, angående påstandene og uttalelsene over. De har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.

KNOLL OG TOTT: Mediemogul Rupert Murdoch og forretningsmann Donald Trump får null gehør hos skuespiller Brian Cox. Her under et slag golf i Skottland i 2016. Foto: NTB

I boken «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man», ført i pennen av Trumps niese og klinisk psykolog Mary L. Trump (57) i 2020, hevdes det at Donald Trump ble emosjonelt misbrukt av faren Fred Trump.

– Som et resultat av dette er han blitt et helt latterlig vesen. Jeg ønsker ikke en gang å bruke betegnelsen monster på Trump, for han er verre enn et monster, sier Cox til TV 2.

Donald Trump og mediemogul Rupert Murdoch er gode venner, både på privaten og i forretningslivet.

Dette hadde blitt mediemogul Murdochs femte bryllup. Senest i august 2022 ble han skilt fra sin femte kone, den tidligere modellen Jerry Hall (66).

Se video under, der Brian Cox tar en «klassisk Logan Roy», og ber TV 2s reporter (på oppfordring!) om å dra til helvete: