Sjekket opp prins Sverre Magnus (18) på kronprinsparets fest

I TV 2-dokumentaren «Kronprinsparet – Vårt Norge» er vi flue på veggen når Haakon drar til Kautokeino i Finnmark for å bli bedre kjent med den samiske befolkningen.

Det er i anledning parets 50-årsdager tidligere i år at kronprinsparet reiser rundt i Norge for å møte folket.

Meningen var at kronprinsessen også skulle ha vært med til Finnmark, men på grunn av utfordringer med lungefibrose-sykdommen hun fikk påvist i 2018, måtte hun bli hjemme. En tid senere får hun likevel mulighet til å reise til Finnmark.

BURSDAGSFEST PÅ SLOTTET: Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit ønsker familien Triumf fra Kautokeino velkommen til bakgårdsfest på Slottet. Kronprinsparet var med Triumf-familien på reinflytting tidligere samme år. Foto: Hanna Johre / NTB

Drømmer om å råne med prinsen

Under besøkene møter kronprinsparet blant andre Lájlá Katrine Triumf (18), en av de fem søstrene i den populære Instagram-profilen Jenter i reindrift.

Lájlá legger ikke skjul på at hun veldig gjerne skulle ha blitt bedre kjent med kronprinsparets sønn, prins Sverre Magnus (18).

– Sverre Magnus og jeg, råne med stridsvogn på vidda. Det hadde vært gøy! sier 18-åringen i dokumentaren.

– Sønnen min, mener du? ler kronprinsen.



GOD TONE: Kronprins Haakon stile opp på BeReal med Lájlá Katrine Triumf. Foto: TV 2

I episode fem av dokumentarserien om kronprinsparet, avslører 18-åringens mor Inger Anne S. Triumf at kronprinsparet hadde en finger med i spillet for å få oppfylt datterens ønske, under bursdagsfeiringen på Slottet i august.



– Vet du hva kronprinsen fortalte til meg? De har med vilje satt Lájlá og prins Sverre Magnus ved samme bord, avslører hun overfor døtrene.



– Jeg tenkte bare «yes!»



På spørsmål fra en av søstrene, om hun var nervøs da hun satt ved siden av prinsen sier 18-åringen at middagen gikk fint.

– Nei, jeg var egentlig ikke nervøs. Jeg tenkte bare «yes!». Prins Sverre Magnus sa: «ja, det er du fra Jenter i reindrift». Jeg bare: «yes, It's me!» sier Lájlá lattermildt til moren og søstrene etter endt bursdagsfest.



BORDKAVALER: Lájlá Katrine Triumf (t.h.) med prins Sverre Magnus under kronprinsparets bursdagsfest i august. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

TV 2 har vært i kontakt med Lájlá Katrine Triumf for å høre hvordan det gikk med sjekkingen av prinsen, og om de har beholdt kontakten, men 18-åringen ønsker ikke å dele fra privatlivet.

Dokumentarserien «Kronprinsparet – Vårt Norge» hadde premiere 18. november på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Der ligger alle de fem episodene tilgjengelig.