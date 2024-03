Siv Meyer: – Ble ranet midt på lyse dagen

FORTALTE: Siv Meyer, kjent fra «Ex On the Beach», fortalte tirsdag at hun var blitt utsatt for et ran. Foto: Skjermbilde fra Instagram story / @siv.meyer

26-åringen sier hun vil stå frem for å minne om at man må være forsiktig. – Det har begynt å bli litt skummelt i Oslo, det må jeg ærlig si.

Tidligere reality-profil Siv Meyer (26) delte tirsdag til sine 42.000 Instagram-følgere at hun var blitt ranet i Oslo.

Rundt klokken 11.30 tirsdag fikk politiet melding om at to personer var observert med kniv i Oslo sentrum. Kniven ble konfiskert, og forholdet anmeldt.

Senere samme dag ble de to personene pågrepet for ran på Skøyen, hvor Meyer hevder at hun er den fornærmede.

God kveld Norge har vært i kontakt med politiet, men har ikke fått bekreftet om Meyer er fornærmet i saken, grunnet taushetsplikt.



26-åringen sier hun ble fratatt en designerlue av merket Balenciaga, og hevder at personene sa at de hadde en kniv, og at det deretter ble presset en gjenstand mot henne.

Senere skulle det vise seg at det ikke var noe kniv. Ingen ble fysisk skadet.

– Politiet fratok dem kniven rett før. Det er litt ekkelt å tenke på, sier Meyer til God kveld Norge.

– Skikkelig skummelt

Da hun fortalte om hendelsen til sine Instagram-følgere var hun tydelig berørt og tok til tårene.

Etter dette har hun vært i samtale med psykolog, og sier hun vil stå frem for å minne folk om å være forsiktige.

– Det var skikkelig skummelt, å bli ranet i Oslo midt på lyse dagen. Det satte en skikkelig støkk i meg.

Meyer forteller at hun for fem år siden ble ranet med kniv under en telttur, og at hun derfor tok raskt grep og kontaktet psykolog i dag, for å forhindre eventuelt traume.

– Jeg har gode venner og familie rundt meg som støtter meg, sier hun, og roser samtidig politiet for rask reaksjonstid og pågripelse på åstedet.

REALITYPROFIL: Siv Meyer var deltaker i realityserien «Ex On the Beach» i 2019. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Hun ønsker ikke å si noe om foranledningen av hensyn til etterforskningen.



Økning i anmeldelser



Meyer jobber i dag som vekter og er i praksis hos Tolletaten.

– Jeg var veldig usikker på om jeg ville dele dette. Men jeg kjente nok at for min egen del var det rett å si at det var jeg som ble ranet, rett og slett fordi at jeg vil at folk skal være forsiktige.

– Det har begynt å bli litt skummelt i Oslo, det må jeg ærlig si. Men man tenker at dette skjer ikke meg.



I forkant hadde hun planlagt å reise ut av byen.

– Det kunne ikke passet bedre for nå kjenner jeg at jeg vil komme meg litt vekk, og distansere meg fra Oslo.



Oslo-politiets statistikk viser at det har vært en betydelig vekst i antall anmeldte ran. Fra 2022 til 2023 økte det 59 prosent – med 357 anmeldte hendelser til 569.

– Vi har forståelse for at dette kan oppleves skremmende, men politiet oppfordrer de som blir utsatt for ran til å anmelde dette til politiet. Dersom man blir utsatt for ran er det viktig å oppsøke hjelp umiddelbart, kommenterer politiets kommunikasjonsstab om økningen i en epost.