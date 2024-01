«Sister Wives»-Meri Brown viser fram ny flørt

Meri Brown (53) annonserte for ett år siden at hun og Kody Brown (55) gikk fra hverandre etter å ha vært sammen i 32 år.

De to ble offisielt skilt i 2014, slik at han kunne gifte seg med sin nåværende kone Robyn. Frem til fjorårets brudd har de uttalt å være «spirituelt» gift.

I reality-serien «Sister Wives» har man sett parets mange opp- og nedturer gjennom elleve sesonger, hvor 55-åringen har vært ærlig på at han ikke lenger hadde følelser for Meri Brown.

Onsdag delte hun en oppløftende nyhet fra privatlivet.

Til sine 941.000 Instagram-følgere avslører hun å ha datet «kjekke» Amos siden oktober.

– Han er ikke over 190 centimeter, og er heller ikke pilot, men han elsker jul nesten like mye som meg, og vi ler mye sammen – begge viktige elementer i et forhold!



Den ferske 53-åringen forteller videre at hun lenge har tenkt på når og hvordan hun skulle dele gladnyheten.

– Jeg visste at jeg ville feire bursdagen min på en spesiell måte – og la dere feire med meg!



Avslutningsvis skriver Brown:

– Jeg føler at året har fått en god start og gleder meg til å dele mer med dere fremover!