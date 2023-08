Siri Avlesen-Østli og Frank Kjosås: – Vi var livredde Eyvind Hellstrøm

I Kokkeskolen med Truls og Hellstrøm har den folkekjære duoen Truls Svendsen og Eyvind Hellstrøm rekruttert tolv lærevillige kjendiselever som skal kjempe om tittelen «Kokkeskolens stjerneelev».

Livredd

To av de som skal kjempe om denne tittelen er Frank Kjosås (41) og Siri Avlesen Østlie (39). TV 2 møter Hellstrøm og hans to kokkeelever under høstlansering i Grieghallen i Bergen. Og det er liten tvil om at de to syntes det var skremmende å jobbe med Hellstrøm og prestere under hans regime.

LIVREDD: Siri Avlesen-Østli på Kokkeskolen. Foto: Espen Solli/TV 2

– Jeg tror ikke jeg var forberedt på at det skulle bli såpass tøft, og det ble heftig. Jeg var livredd store deler av den første tiden av Kokkeskolen. Når Eyvind setter øynene i deg, en som er Michelin-kokk, og du har laget noe til han som du er usikker på om er bra nok... Da følte jeg at jeg falt innvendig, forteller Siri Avlesen-Østli til TV 2.

– Hun var livredd

Kokkefaget er ikke for pyser, og kjendisene som er med i programmet drives beinhardt av Hellstrøm og makkeren Truls Svendsen.

Hellstrøm fungerer som en rektor på Kokkeskolen, og har tidligere sagt til TV 2 at det kommer til å ose godhet fra hans side i programmet. Likevel innrømmer han at han merket at Siri var ydmyk og redd ham på kjøkkenet.

– Jeg så på Siri at hun var redd meg, jeg så det på øynene hennes at hun var livredd. Hun fikk mye nerver i motoren, men Siri har gjort en fantastisk prestasjon, hun, forteller Hellstrøm til TV 2.

ÆREFRYKT: Frank Kjosås på Kokkeskolen Foto: Espen Solli/TV 2

Ærefrykt

En annen deltager på Kokkeskolen, som også kjente på Hellstrøms strenge disiplin, er skuespiller Frank Kjosås.

Det er en helt ny arena for 42-åringen.

– Jeg vil si at ordet er ærefrykt. Når man får muligheten til å lære av Eyvind Hellstrøm, da grep jeg sjansen. Jeg lærte masse, og har blitt mye bedre på planlegging av matlaging, forteller Kjosås til TV 2.

Estragon

Hellstrøm kan fortelle om lærevillige elever og legger vekt på enkelthetens kompleksitet, som han kaller det. Han forteller også om at Kjosås tok kontakt i etterkant av innspilling av programmet for å få gode råd.

KOKKESKOLEN: Eivind Hellstrøm og Truls Svendsen med sine kokkeelever på Hurdal Verk folkehøgskole. Foto: TV 2

Skuespilleren hadde bursdag og skulle tilberede kyllingbryst til en middag med mange gjester. Men krydderet estragon var ikke å oppdrive, så da var gode råd dyre.

– Jeg var innom seks butikker og sendte melding til Eyvind - som sa at jeg kunne bruke rosmarin i stedet, avslutter en lærenem Kjosås.

«Kokkeskolen med Truls og Hellstrøm» har premiere 26. september på TV 2 Direkte og TV 2 Play.