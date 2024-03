Silje Sandmæl ble utbrent – gjorde ekstremt tiltak for å komme tilbake

Silje Sandmæl (45) har blitt ansett som en superkvinne, som jobber iherdig og balanserer jobb, familieliv og TV-karriere på strak arm. Men i fjor møtte hun veggen for andre gang. Første gang var for seks år siden.



– Ville se om kroppen taklet det

Det første hun gjorde etter å ha kommet seg tilbake, var å si ja til «Vinnerschkalle». Rett og slett for å utfordre seg selv.

Sandmæl ville sjekke om hun klarte å finne tilbake til de sidene av seg selv som hadde ligget i dvale. Hun understreker at hun ble spurt rett etter å ha kommet tilbake i jobben i DNB.

ØSTKANTDAME: Silje Sandmæl har et sterkt konkurranseinstinkt og spilt håndball hele livet. Her under en ballkonkurranse på Hudøy. Foto: Espen Solli/TV 2

– Etter å ha vært utbrent to ganger, så tør man ikke helt å «pushe», fordi man er redd for å gå på en smell til. Jeg sa ja for å se om kroppen min taklet det - for å dytte meg den ekstra mila, forteller Sandmæl til TV 2.

– Pushet kroppen min

Ved å være med i programmet og klare øvelsene, ble det en seier i seg selv for Sandmæl.

Hun oppdaget at hun hadde vært i dvale altfor lenge, og trengte en stor dytt som hun fikk ved å konkurrere.

– Jeg var veldig takknemlig for å kjenne på at kroppen funker. For når du er utbrent og kroppen ikke fungerer, og energien er på bånn, så ga «Vinnerschkalle»-deltakelsen meg noe positivt. Det brakte frem energi og pushet kroppen min. Jeg følte at det vekket liv i meg igjen, og det er en gave. Jeg hadde aldri pushet med så mye hvis det ikke var for programmet. Der fikk jeg den boosten jeg trengte for å finne tilbake til meg selv, sier Sandmæl.

Ekstremt og intensivt

Hun mener ikke at det å være med på noe så ekstremt, er løsningen for alle som er eller har vært utbrent.

FULL AV ENERGI: Silje Sandmæl har fått mye energi og glede av å være med på «Vinnerschkalle» som ble vinneroppskriften for henne. Foto: Morten Kristoffersen / TV2

– Kroppen min var gul og blå etter dette, for jeg vi si at det var ganske ekstremt. Og intensivt. Jeg gravde så sykt langt ned i kjelleren - en kjeller som jeg ikke hadde besøkt på veldig mange år. Jeg ga alt, pluss litt til, forteller hun.

Treningsiver

Sandmæl er glad i å bruke kroppen, og har blitt mer glad i å trene etter å ha vært med å konkurrere i «Vinnerschkalle». Hun har spilt håndball hele livet. Helt frem til i fjor, da hun røk korsbåndet.

BOOST: Silje Sandmæl har fått mer treningsiver og glede over å holde seg i form, etter å ha vært med i «Vinnerschkalle» Foto: Espen Solli/TV 2

– Da jeg tok korsbåndet, var det spikeren i kista for håndballkarrieren min. Men jeg elsker å løpe, klatre og gå på ski, så jeg er veldig glad i å bruke kroppen. Jeg har blitt mer glad i trening etter å ha vært med på «Vinnerschkalle», avslutter Sandmæl.

