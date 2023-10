Silje brått dumpet av «Jakten»-Erlend under det siste valget – slik går det nå

På en date blir frier Silje Maria Hanstad (36) vraket under det avgjørende valget i «Jakten på kjærligheten».

I disse dager tar bøndene de siste avgjørende valgene om hvem av frierne de ønsker å fortsette romansen med i sesongens «Jakten på kjærligheten».

På Bekkola gård på Finnskogen kjemper de to gjenværende frierne Vera Movik Masternes (27) og Silje Maria Hanstad (36) om å vinne økobonden Erlend Christoffersens (40) gunst.

I onsdagens episode tar Erlend med Silje på date, men frieren får seg kjapt en kalddusj når de setter seg ned ved et skogholt.

TAKK OG FARVEL: «Jakten»-bonden Erlend Christoffersen gikk for frier Vera Movik Masternes i årets «Jakten på kjærligheten», og valgte dermed vekk Silje Maria Hanstad (avbildet). Foto: Espen Solli / TV 2

Bonden forteller nemlig at hjertet hans banker litt ekstra for Vera, og dermed må 36-åringen dra slukøret hjem uten hell i kjærligheten.

– Overraskende

– Der og da føltes det ikke så bra. Det gjorde litt vondt at det jeg opplevde som en god kjemi, ikke var gjensidig. Nå når jeg har fått det litt på avstand, så ser jeg at vi var bedre match på papiret enn i virkeligheten, sier hjemsendte Silje til TV 2.

Frieren innrømmer at avvisningen kom noe ut av det blå, da hun og bonden tidligere på dagen hadde hatt en hyggelig stund sammen.

– Det kom veldig overraskende på at han sendte meg hjem. Vi hadde det veldig fint sammen, og han ga meg flere bekreftelser på at han likte meg godt. Den dagen jeg dro hjem, startet dagen med at jeg lå i armkroken hans på sofaen og endte med at han sendte meg hjem.

36-åringen syntes at Erlend var en interessant person, som hun hadde lyst til å bli bedre kjent med. Hun forsto samtidig valget hans.

– Jeg tror at Erlend valgte Vera fordi han kjente på mer sommerfugler med henne. Vera er ei super dame med mange gode kvaliteter, så jeg forstår godt at han likte henne, sier hun.

– Stolt av meg selv

Til tross for at Silje ikke endte opp med en følgesvenn, har datingprogrammet fått henne ut av komfortsonen.

– Jeg ser tilbake på «Jakten på kjærligheten»-deltakelsen som en fin opplevelse. Det var herlig å bli kjent med folkene i produksjonen, Jan Thomas, de andre jentene, Erlend, naboene og ikke minst dyrene på gården. Det var også fantastisk å få oppleve Finnskogen. Gårdslivet ga virkelig mersmak for min del.

Hun skryter videre av de andre frierkvinnene på gården.

– Jeg ble veldig overrasket over at jeg kjente mer på medfølelse enn sjalusi overfor de andre frierne. Det var virkelig et flott knippe damer på gården. Jeg har kontakt med flere av de andre frierne, spesielt med Kristianne. Det å bli kjent med de andre kule og driftige damene er absolutt en positiv side av deltakelsen, uttrykker hun.

Mens kjærlighetsjakten har rullet og gått på skjermen, har 36-åringen fått utelukkende positive tilbakemeldinger på deltakelsen, noe hun setter stor pris på.

– I dag har jeg det veldig bra. Jeg er stolt av meg selv for at jeg turte å melde meg på programmet.

– Hvordan går det med kjærligheten nå?

– Jeg jakter fremdeles på kjærligheten. Jeg har fått flere frierbrev, men postkassen er ikke full enda. Jeg har en følelse av at det kommer til å komme noe godt ut av dette, avslutter hun.

– Vanskelig

Da dagen for den store avgjørelsen kom, hadde Erlend vært en stund i tenkeboksen.

– Det var vanskelig. Jeg hadde vinglet frem og tilbake i hodet i noen dager. Jeg hadde det veldig fint sammen med både Silje og Vera, så valget var ikke enkelt. Hjemreisen skjedde tidligere enn planlagt. Jeg orket ikke lenger å date flere samtidig, særlig med tanke på at jeg hadde utviklet gode følelser for begge, og jeg mistenkte at de følte det tilsvarende, deler han til TV 2.

Valget falt altså på Silje.

– Det var kjipt å ta farvel med Silje, fordi vi hadde fått så god tone og tilbrakt så mange fine stunder sammen. Jeg var lei meg på Siljes vegne, men samtidig lettet over at det var «over», fordi det var en veldig intens periode, og jeg kjente på at jeg trengte en pause.

– Hva gjorde at du sto igjen med Vera?

– Vera og jeg har mange sammenfallende interesser, særlig med tanke på selvforsyning og matproduksjon på naturens premisser. Og så var det hun som ga meg mest sommerfugler i magen.

