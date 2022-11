Sigrid vant MTV-pris

GOD KVELD NORGE (TV 2): Norske Sigrid (26) stakk av med seieren som Best Nordic Act under årets MTV Europe Music Awards.

Denne søndagen samles mange av verdens største artister i Düsseldorf for å feire og hedre årets mest populære artister under den stjernespekkede prisutdelingen MTV Europe Music Awards.

I år var to norske stjerneartister nominert i kategorien «Best Nordic Act».

Til slutt var det «Don't Kill My Vibe»-sangeren Sigrid som stakk av med tittelen som beste nordiske artist under kveldens prisutdeling.

– Det er helt sjukt stas å vinne prisen for Beste nordiske artist på MTV EMAs 2022! Og det er spesielt stor stas å være nominert sammen med så mange som jeg ser opp til, sier Sigrid i en pressemelding.



Blant de skandinaviske artistene nominert for «Best Nordic Act» var musikkprodusent Kyrre Gørvell-Dahll (31), best kjent som Kygo, svenske Tove Lo og Swedish House Mafia, og danske MØ.

I tidligere år har prisen gått til nordiske artister som Zara Larsson, Tessa og The Hives.

EMAs ble for første gang arrangert i den tyske hovedstaden Berlin i 1994 som et alternativ til den amerikanske MTV Video Music Awards, og har siden blitt en årlig begivenhet for musikkbransjen.