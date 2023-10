Sigrid såret over friers «fuckboy»-stempel

– Jeg har fått høre at jeg må styre unna ham, sier «Jakten»-Sigrid til TV 2. Mandag tar hun valget mellom de to gjenværende frierne.

Denne høsten har TV-seerne sett kjærligheten blomstre mellom fire bønder og deres friere i jubileumssesongen av «Jakten på kjærligheten» på TV 2.

På mandag skal valget tas for bonde Sigrid Tolsby (30) fra Østfold, og for henne står det mellom Ben Ismael Frogner (30) og Kristoffer Biørnstad (32).

Observante seere fikk tidlig med seg at den ene av frierne, Ben, tidligere har vært med i et annet datingprogram på TV – nemlig «Første date» på discovery+ i 2020.

– Tøft og vanskelig

Dette har ikke gått upåaktet hen, og skal vi tro Sigrid har det haglet inn med meldinger fra ukjente folk, som advarer om at frier Ben ikke er med i «Jakten på kjærligheten» på hva de hevder er de riktige premissene.

Til TV 2 forteller Sigrid at det har vært veldig tøft og vanskelig for henne å høre.

– Det virker som at TV-seerne ikke har hatt noe filter, og føler at de er en del av mitt kjærlighetsliv. De sier alt de mener. Det er klart at man må regne med sånne ting når man er på TV, men dette er noe som er ekstra kjipt og vanskelig.



– Hva har vært vanskelig?



– Det har vært veldig fokus på hvem jeg skal velge, og de guttene som har vært igjen til slutt. Det har vært mye kommentarer på at Ben har vært med på et datingprogram tidligere.

– Styr unna ham, om du vil at det skal vare



Sigrid er innforstått med at hans deltakelse i «Første date» tilhører fortiden, og at Ben er blitt mer moden og seriøs siden den gang. Likevel har folk påstått at han bare leker med følelsene hennes.



– Jeg har fått høre at jeg må styre unna ham, fordi han er en «fuckboy». Folk sier: «Han er ikke bra for deg, og du må styre unna ham om du vil at det skal vare». Jeg synes det har vært tøft å stå i, sier Sigrid ærlig.



VALGETS KVAL: Mandag 9. oktober sendes episoden der bonde Sigrid Tolsby skal velge mellom frierne Kristoffer Biørnstad og Ben Frogner. Foto: Espen Solli / TV 2

Frier Ben har forsøkt så godt han kan å betrygge Sigrid, og er ærlig på at han er med fordi han er blitt betatt av henne og virkelig vil finne kjærligheten.

– Det skjønner jeg at har vært kjipt for Sigrid å høre. Det har vært viktig for meg å betrygge henne, og forklare at jeg aldri ville ha vært med på dette om det ikke var genuint fra min side, forteller Ben til TV 2.

Kommentarene har preget ham

Men det er ikke til å stikke under stol at det har vært svært vanskelig for ham med alle de negative tilbakemeldingene fra TV-seere, som er mennesker han ikke kjenner.

– Det har vært tøft å stå i den stormen der. Det er nok med at Sigrid og jeg skal bli kjent med hverandre, og så kommer alt dette her i tillegg.

VARME FØLELSER: Under innspillingen utviklet det seg varme følelser mellom frier Ben Frogner og bonde Sigrid Tolsby. Foto: Fremantle / TV 2

30-åringen fra Hamar har forsøkt så godt han kan å kassere bort alle kommentarene som har kommet, men likevel har det preget ham.

– For meg har den vanskeligste biten vært å overbevise Sigrid om at dette er noe jeg virkelig vil, selv om mange har stormet rundt meg og låst seg fast til de tankene. Jeg får ikke gjort noe med det, og folk får ha sine egne meninger, sier Ben oppgitt.



Sigrid, som planlegger å overta familiegården i Aremark i Østfold, bestående av campingplass, kornproduksjon og skogdrift, erkjenner at tilbakemeldingene fra publikum har bidratt til usikkerhet rundt Ben og hans intensjoner.

– Ser folk noe jeg ikke ser? Er jeg blitt helt tåkete av forelskelse? Man blir plutselig litt usikker på egne valg. Jeg er ikke vant til at folk jeg ikke kjenner skal kommentere på hvem jeg dater.



Får støtte av venner og familie

Av de fire frierne som Sigrid valgte å ha med seg videre på familiegården, er det nettopp Ben som hun oppfatter at har fått mest tyn underveis.

– Jeg føler at Ben har fått flere negative kommentarer enn de andre frierne, fordi folk føler at de kjenner ham fra før. De har dømt ham for ting han har gjort tidligere. Selv om dette er lenge siden, og han har andre holdninger nå, sier Sigrid.



Dette er noe Ben kjenner seg igjen i.

– Jeg merker at jeg må ordentlig bevise det, at jeg virkelig er her for Sigrid. Men «Første date»-deltakelsen forfølger meg. Det er ingenting jeg står for i dag, men jeg har vært med på det, så jeg får ikke gjort noe med det nå. Selv om jeg skulle ha vært det foruten, sier Ben ærlig.



Men til tross for at det har stormet rundt frieren, er Sigrid til syvende og sist mest opptatt av hva hun selv føler – og tar kun imot innspill fra familie og nærmeste omgangskrets.

– Det viktigste for meg er at venner og familie støtter meg, og det har de jo heldigvis gjort. Det er det som virkelig betyr noe.



