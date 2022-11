Sigrid om MTV-pris: - Dette er jeg skikkelig stolt over

GOD KVELD NORGE (TV 2): Sigrid Raabe jublet høyt da MTV-prisen var et faktum, men var om mulig enda mer lykkelig over at hennes store inspirasjonskilde var til stede under tildelingen.

VANT PRESTISJEPRIS: Sirgid (26) vant prisen for «Best Nordic Act» under årets MTV Europe Music Awards i Düsseldorf. Foto: HENRY NICHOLLS

Det er fem år siden Sigrid Raabe (26) fikk sitt store gjennombrudd med låta «Don't kill my vibe», før hun to år senere føk rett til topps på VG-lista med debutalbumet «Sucker Punch».

Også internasjonalt har hun gjort stor suksess, noe hun ble hedret for forrige helg da hun stakk av med prisen for Beste nordiske artist under MTV Europe Music Awards i Düsseldorf i Tyskland.

Når God kveld Norge møter henne til en digital prat noen dager etter hyllesten, er Sigrid fremdeles i ekstase over tildelingen.

– Dette er jeg skikkelig stolt over! Jeg tok bare hendene opp i været og ropte til bandet at «det var jeg som vant!», sier artisten.

Måtte se talen fem ganger

Sigrid, som er i ferd med å avslutte sin Storbritannia- og Irlands-turné, kunne dessverre ikke være tilstede under prisutdelingen.

Men hun fikk likevel med seg at flere av de største verdensartistene var i salen da navnet hennes ble ropt opp.

HYLLET SIGRID: Taylor Swift har skrytt av Sigrid Raabe under en tidligere prisutdeling, og var også til stede under MTV Europe Music Awards i Düsseldorf. Foto: THILO SCHMUELGEN

Også en som hun både ser veldig opp til og har latt seg inspirere av gjennom hele sin karriere – selveste Taylor Swift.

– Hun er først og fremst en fantastisk musiker og låtskriver, og så er måten hun har tatt kontroll over karrieren sin på en stor inspirasjon, mener Sigrid.

Alt tyder på at beundringen er gjensidig, noe som gjorde inntrykk på Sigrid under Billboard Women In Music Awards i 2019. Da vant nemlig Swift prisen for «Woman of the Decade», og i sin tale til publikum valgte hun å hedre nettopp Sigrid.

– Hun ramset opp nye talenter i musikkbransjen som hun så opp til, og nevnte meg. Jeg måtte se det sikkert fem ganger på nytt for å sjekke at hun faktisk sa navnet mitt. Det var ganske uvirkelig, ler Sigrid, og legger til:

– Det føles veldig godt å bli anerkjent på det nivået.

- Hadde null kontroll

For Sigrid har 2022 vært et svært travelt og innholdsrikt år, med turneer i både USA, Storbritannia og Irland.

Det var i Los Angeles at det holdt på å galt, da hun bare 20 minutter før hun skulle på scenen mistet stemmen.

– Det var ganske grusomt, mest fordi at jeg hadde null kontroll. Publikum stod der allerede, så jeg følte ikke jeg kunne gjøre noe annet enn å gå på scenen, sier Sigrid og fortsetter:

– Jeg visste at å presse meg opp i det høye registeret var det dummeste jeg kunne gjøre. Egentlig skal man la stemmen hvile i en slik situasjon, men det var jo ikke et godt alternativ her. Det var skikkelig dritt å føle på at man ikke greier å levere.

Etter konserten la Sigrid ut en story på Instagram hvor hun fortalte at de neste konsertene måtte avlyses.

Bedre gikk det denne uken da Sigrid skulle runde av turneen i Storbritannia. Da opptrådte hun nemlig på selveste Wembley Arena i London, med stemmen på topp.

Artisten beskriver de siste månedene som morsomme og hektiske, og letter så vidt på sløret når vi spør om nye prosjekter.

– Ja, det må bli ny musikk på et tidspunkt, avslutter Sigrid.