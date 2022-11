Sigrid Bonde Tusvik: – Jeg kommer gjerne og befaler

GOD KVELD NORGE (TV 2): Jakten på en erstatter for Atle Antonsen i «Kongen befaler» er igang, og blant folket er det mange som ønsker en kvinnelig arvtager.

Det har stormet rundt Atle Antonsen (53) den siste uken, og lørdag ble det kjent at han trekker seg fra den nye sesongen av «Kongen befaler».

Da nyheten kom, startet umiddelbart spekulasjonene om hvem som skal ta ta over tronen, og i kommentarfelt på blant annet Twitter, Jodel og Facebook ønsker det norske folk seg en kvinnelig profil i programlederstolen.

Blant de mest nevnte profilene for den nye sesongen, som fansen omtaler som «Dronningen befaler», er Sigrid Bonde Tusvik, Anne-Kat. Hærland og Linn Skåber.

- Hyggelig at mange foreslår meg

Sigrid Bonde Tusvik er enda et navn som sirkulerer rundt i kommentarfeltene. Tusvik er kjent for mange fra sitt arbeid som standup-komiker, humorist og programleder, samt for sitt politiske engasjement.

Atle Antonsen trekker seg frå Kongen befaler. Håper neste sesong blir Dronninga befaler, med Sigrid Bonde Tusvik 🤞 — Edith Bir 📎❤️💚 (@edithpedit) November 19, 2022

I en kommentar til God Kveld Norge sier komikeren at hun gjerne kunne tenkt seg en plass i kongestolen hvis hun fikk tilbudet.

- Så hyggelig at mange foreslår meg, jeg kommer gjerne og befaler, sier Tusvik til God Kveld Norge og legger til:

- For en gangs skyld er jeg enig med kommentarfeltene, sier hun.

Den 42 år gamle komikeren har stått på scenen siden 2003 og ble i 2012 del av den faste casten i humorprogrammet «Torsdag kveld fra Nydalen».

PODCASTDRONNING: Sigrid Bonde Tusvik er en av norges mest kjente humorister og leder en av norges største podcaster, «Tusvik og Tønne». Foto: Foto: Helene Kjærgaard/TV 2

Siden 2011 har hun også ledet den populære podcasten «Tusvik og Tønne» sammen med sin venninne og komiker-kollega Lisa Tønne.

Humoristen har tidligere vært programleder i blant annet VGTV-gameshowet SMS-rulett i 2010 og NRK-programmet «Sigrid Søker Kjæreste» samme året. Denne våren fikk hun oppfyllt sin drøm om å lage et inkluderende musikkkrops for kvinner i TV 2-programmet «Korps United».

Ikke hørt ryktene

Som ett av de største navnene i norsk TV-bransje er det kanskje ingen overraskelse at folkets øyne faller på programleder og komiker Anne-Kat. Hærland.

Utover hennes mest kjente rolle som panelist i det populære humorprogrammet «Nytt på nytt» har Hærland hatt en lang og solid karriere som programleder.

Til God kveld Norge sier Hærland at hun ikke har hørt noe om disse «spekulasjonene» på sosiale medier, og derfor avstår fra å kommentere.

HEDRET PÅ GULLRUTEN: Denne våren mottok Anne-Kat. Hærland Gullrutens hederspris for sitt arbeid i TV-bransjen. Foto: Berit Roald

Hærland debuterte først som programleder i NRK2-programmet «Direkte lykke» i 1996 og har siden ledet flere programmer, som «Bombay Surprise» og «Bla, bla, bla» for NRK, talkshowet «Anne-Kat» for TVNorge og «Hekta på Trump» for TV 2 i 2020.

I løpet av sin lange karriere har Hærland blitt hedret med en rekke priser, som blant annet Komiprisen for sitt arbeid i standup i 2003, 2006 og 2009. Tidligere i år mottok hun den Gullrutens hederspris for sitt arbeid i TV-bransjen.

– Har hjertet på annet sted

Skuespiller og komiker Linn Skåber er også blant toppkandidatene i folkets forslag til ny «Kongen befaler»-programleder.

Skåber gjorde sin store debut på scenen ved Oslo Nye Teater i 1997 i den titulære rollen som Mirandolina. Siden har hun medvirket i et stort mangfold av sceneproduksjoner, TV-programmer, revyer og spillefilmer.

Kongen Befaler heter Task master originalt. Jeg stemmer for Linn Skåber som ny programleder i enten Dronningen befaler eller den gode norske oversettelsen av Task master — Simen Spurkland (@simenspurkland) November 19, 2022

Når spurt om hennes tanker rundt folkets ønsker om å se henne som programleder i «Kongen befaler» forteller Skåber uttrykk for at hun har andre ting hun ønsker å fokusere på.

– Jeg har ikke sett det i kommentarfelt, ikke blitt forespurt og derfor ikke vurdert det. Jeg er på turne med Ine Jansen og «Mens vi venter på no' godt», så det er der hodet og hjertet mitt er for tida, sier Skåber til God kveld Norge.

FOKUS PÅ TEATER: Linn Skåber er velkjent i både film, TV -og teaterverdenen og er for tidne aktuell med stykket «Mens vi venter på no' godt». Foto: Vegard Wivestad Grøtt

I 2006 vant Skåber komiprisen for sin rolle i stykket «Utlendingen» på Centralteateret, og har i likhet med Tusvik vært fast panelist i «Nytt på nytt».

For tiden er Skåber aktuell i stykket «Mens vi venter på no' godt», hennes egenskrevne versjon av Samuel Becketts klassiker, «Mens vi venter på Godot».

På leting

Til God kveld Norge bekrefter kommunikasjonsdirektør i Discovery, Hanne McBride, at de nå er i en prosess hvor de leter etter en ny programleder til «Kongen befaler».

Spørsmålet om de vurderer å endre konseptet til «Dronningen befaler», ønsker Discovery ikke å svare på.

– Jeg har ingen svar til deg på dette nå utover at vi akkurat har begynt jobben med å finne ny programleder til neste sesong, skriver McBride i en e-post til God Kveld Norge.