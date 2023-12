Sigrid Bonde Tusvik: – Jeg er ikke singel lenger

Komiker Sigrid Bonde Tusvik (43) forteller i podkasten «Fladseth» at hun ikke er singel lenger.

Programleder Henrik Fladseth sier under praten at han «merker» at hun er singel for tiden. Det avkrefter Tusvik:

– Ja, nei nå er jeg ikke singel lenger, svarer hun, og legger til:



– Nå ligger jeg jevnt og trutt med fast følge.

Onsdag var det premiere for hennes nye program «LOL: Den som ler sist». Der stilte 43-åringen og en mann opp sammen på et bilde for VG.

God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra Tusvik om hvordan det står til med kjærlighetslivet, uten hell.

Til Fladseth forteller Tusvik at hun møtte den utkårede via deres felles venn, komiker og lege Jonas Bergland.