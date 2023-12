Sigrid Bonde Tusvik bekrefter kjæreste

Forrige uke røpet Sigrid Bonde Tusvik (43) at hun ikke er singel lenger. Tidligere den uken var det premiere for hennes nye Prime-program «LOL: Den som ler sist».

På festen ble hun avbildet med mannen Annar Ruus-Johansen i VG.

I sin egen podkast «Tusvik og Tønne» forteller hun at dette er hennes nye kjæreste.

Avisen omtalte nyheten først.

Der avslører hun også at hennes komiker-kollegaer ble svært så begeistret da hun tok med sin nye kjæreste på arrangementet – som førte til applaus fra Herman Flesvig, Mikkel Niva, Jon Øigarden, Robert Stoltenberg og Siri Kristiansen.

– Det er jo ganske pinlig når du er et vanlig sivilt menneske, kommenter hun og legger til:



– Og da sier Flesvig: «Vet du hva Sigrid, jeg må bare si, ikke for å snakke deg ned, men dette er langt over din liga». Og da ler alle så godt, forteller Tusvik, og sier at hun er «littebittegrann enig».

43-åringen tror hun fikk overtenning etter dette, og sier til Tønne at hun følte at både hun og kjæresten var så flotte under Prime-premieren at hun ville bli foreviget av pressefotografene.

– Da melker jeg det.

– Det så ut som at vi skulle gifte oss, men det er bedre å ha et flott bilde enn et stygt bilde med saken «snakker ut i podkast».



Ifølge komikeren har den nye typen allerede blitt «kritisert» på den anonyme appen Jodel.

– Fordi at han har åpen profil. Så han har fått 900 nye kvinnelige følgere. Og jodel bare: han er rookie (nybegynner, red.anm.) – men det liker jeg jo da.