Gullrutens hedersprisvinner i 2023 er journalist, forfatter og NRK-profil Sidsel Wold (64).

Hadde ingen anelse

– Det var helt fantastisk og overveldende, sier en overrasket Wold.

– Jeg ante ikke noe om dette. Det betyr utrolig mye.

Først da det dukket opp et bilde av henne på storskjermen skjønte Wold at det var hun som mottok årets hederspris.

– Jeg må takke alle fikserne som har jobbet med meg, og alle tolkene og familien jeg har hatt ute. Det betyr mye for min avdeling, utenriksavdelingen i NRK, som er et godt sted å være, smiler hun.

Wold mener at hedersprisen betyr at utenrikspolitikk er viktig, at juryen bryr seg om utenrikspolitikk, og at det hjelper å rapportere om hendelser i verden.

TAKKNEMLIG: Sidsel Wold forteller at det betyr mye for henne å motta hedersprisen. Foto: Tuva Åserud/ NTB

– Jeg har alltid stått på og aldri gitt meg, for jeg synes det er så viktig med det som skjer i verden.

Hennes kall

NRK-profilen sier at hun har jobbet hardt i mange år, og at det gjør prisen ekstra stas.

Hun synes det beste med jobben er har hun har lært mye, og at hun har fått jobbet med store nyhetshendelser.

– Jeg har prøvd å lete etter det positive i det som har vært trist og mørkt, forteller Wold.

Hun beskriver yrket sitt og det å bringe verden der ute hjem som sitt kall.

– Det er så viktig at folk skal forstå hvorfor ting skjer.

Journalisten husker best da hun dekket de store opptøyene i Iran i 2009.

– Da var jeg helt alene og det var ganske skremmende. Samtidig så jeg at det skjedde historie foran øynene mine, men det er nok det mest heftige jeg har opplevd, forteller Wold til TV 2.

NRK-PROFIL: Sidsel Wold i starten av NRK-karrieren i 1992. Foto: Tor Richardsen / Scanfoto / NTB

Lang fartstid

Wold – som studerte statsvitenskap, journalistikk, historie og russisk – begynte å jobbe i NRK på starten av 1990-tallet, og jobber i dag i NRKs nyhetsdivisjon.

I to perioder var hun NRKs utenrikskorrespondent i Midtøsten, og frem til januar 2022 var hun korrespondent i Istanbul.



Hun har skrevet tre bøker, senest i 2015 med «Landet som lovet alt: Min israelske reise».

Sidsel Wold har en sønn, Magnus, med ektemannen Ragnar Kvam jr. (80).