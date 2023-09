«Side om Side»-Vidar blir nedringt av barn: – Ikke så hyggelig

Skuespilleren setter ikke pris på at små barn ringer hjem til han.

Tiende og aller siste sesong av NRKs mest sette humorprogram, «Side om Side», er i gang for fullt.

Familieprogrammet har gjennom årene fått stor oppmerksomhet, og kjente skuespillere som Vidar Magnussen (45), Tore Sagen (42) og Jon Almaas (56) spiller i serien.



Magnussen er blant dem som har vært med fra start, selv om han ikke trodde at programmet skulle oppleve såpass stor suksess.



– Dette er den lengste jobben jeg har hatt i livet mitt, noensinne, sier han til God kveld Norge.



– Blir ofte tull og tøys



Magnussen startet sin karriere innenfor teater, og har i løpet av årene vunnet en rekke priser for sitt arbeid.

De siste årene har han imidlertid blitt mest kjent for sin rolle som Jonas Kvåle i «Side om side».

Til God kveld Norge forteller han at det har medført uønsket oppmerksomhet.

45-åringen sier at han har fått flere telefonsamtaler gjennom karrieren fra ivrige fans som ønsker å slå av en prat.

Det er imidlertid ofte ikke voksne som tar bryet med å ringe, men barn ned i sju-åtteårsalderen.

– Jeg merker at det er mange som har sett programmet og det er gøy. Det er mange barn som ringer til meg, sier han og fortsetter:



– Det er ikke så hyggelig at de ringer rett hjem til meg, og det blir ofte tull og tøys.

Magnussen påpeker at han ikke har noe imot at fans kommer bort og hilser på gata, men håper at flere slutter å ringe hjem til han.



At skuespilleren skulle få fans i så ung alder hadde han ikke selv trodd:



– Men jeg har tydeligvis det. At sju-åtteåringer ser på serien var uventet.



Angrer på én spesiell scene

Som nevnt har 45-åringen spilt i programmet siden start. Selv minnes han flinke folk, god stemning og et hyggelig arbeidsmiljø.

Han kan imidlertid røpe at det er én scene han angrer på.

– Det var en episode der vi skulle på en fertilitetsklinikk. Da jeg så episoden med foreldrene mine, ble jeg flau.

– Jeg husker alle i redaksjonen tenkte: «Fader, dette er jo egentlig familieunderholdning», så alle angret nok litt, innrømmer han.

Dette vil han gjøre nå

Hva han skal gjøre nå som «Side om Side» er på sitt siste kapittel, kan han ikke røpe, men forteller at han denne gangen har lyst til å stå bak kamera – og ikke foran.

– Jeg har vært teaterregissør i noen år nå, så jeg snuser litt på å kanskje gjøre det på TV, sier Magnussen.

– Det er på tide å gjøre det før jeg blir 70 år, sier han med et smil.