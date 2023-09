«Side om side»-huset selges neste år: – Håper en fan kjøper det

STÅR TOMT:«Side om Side»-huset står tomt fram til det skal selges neste år. Skuespiller Vidar Magnussen har et ønske om at en fan av serien skal investere i boligen. Foto: NRK, Terje Pedersen / NTB

Familieprogrammet «Side om side» sender for tiden sin tiende og aller siste sesong på NRK.

Flere kjente skuespillere som Pernille Sørensen (45), Vidar Magnussen (45), Tore Sagen (42) og Jon Almaas (56) medvirker i serien.

I februar ble det kjent at kanalen vurderte å selge boligen etter innspillingen av siste sesong, som fant sted denne våren.

Nå har kanalen bestemt seg for å selge boligen til neste år.

Dagsavisen omtale saken først.

– Mange forhold som må vurderes

Ifølge avdelingsleder i NRK Eiendom, Harald Haugerud, venter de med å selge da det i dag er et utfordrende marked.



– Det er krevende på mange måter. Det er ikke gitt at boligpriser stiger og stiger, og nå er vi en situasjon hvor boligprisene går ned. Det er mange forhold som må vurderes, sier han til God kveld Norge.

Haugerud forteller at de ikke vil ta stilling til hva en kjøper ønsker å gjøre med boligen, og understreker at de har lagt lite kjærlighet i eiendommen de siste ti årene.

– En ny kjøper må gjøre en egen vurdering, men det er klart at det er tomten som er verdifull, ikke selve bygningen, mener han.



Boligen ligger i Fådveien på Røa, og ble kjøpt av kanalen for 9,1 millioner kroner i 2012.

UTFORDRENDE MARKED: Ifølge Harald Haugerud i NRK Eiendom er det i dag et utfordrende marked å få solgt på. Foto: NRK

Han påpeker at kanalen ikke ønsker å gjøre det til en vanesak å investere i boliger i forbindelse med opptak, men denne gangen var det et fornuftig valg.

– Jeg tror ikke det er veldig sannsynlig at NRK vil kjøpe noe boligeiendom knyttet til produksjon i nær framtid.

– Flere henvendelser fra «Side om Side»-fans

Kreativ produsent for familieprogrammet, Sigmund Falch, forteller at han var den som overtalte NRK til å kjøpe huset.

– Jeg skal ha for den. Jeg sa «hvorfor i all verden kan vi ikke kjøpe det? Det må være billigere enn å leie og bytte lokasjon», sier han og fortsetter:

– Det hadde ikke vært gjort før, men det var ikke noe motstand når tanken først var luftet. Vi så at det kunne være smart.

PÅ SETT: «Side om side» hadde sin aller siste innspilling i sommer. Foto: Lena Saugen/Erik Lindbom

Ifølge Falch er det per nå tett på en halv million som har sett første episode av siste sesong.

Programmet har hatt stor suksess, større enn det produsenten selv trodde den kom til å få.

– Vi fikk en lovnad om at det skulle være en satsing, men vi hadde en plan om å lage tre sesonger. Men det viste seg ganske fort at det var noe folk ville ha.

Selv har produsenten fått flere henvendelser fra «Side om Side»-fans, som er interessert i Røa-boligen.

– Privatpersoner har spurt om når det legges ut for salg. Jeg håper jo det er en «hardcore» fan som beholder det som det er, og pusser det opp.

BLANDEDE FØLELSER: Vidar Magnussen forteller at det var blandede følelser de siste innspillingsdagene. Her er han avbildet sammen med skuespiller Steinar Sagen og kreativ produsent Sigmund Falch. Foto: Lena Saugen / Erik Lindbom

– Vemodig

Skuespiller Vidar Magnussen (45) spiller en av hovdrollene serien, «Jonas», som har vært bosatt i boligen gjennom alle sesongene.



Også han legger ikke skjul på at det hadde vært morsomt om en fan kjøper boligen.

– Men det er jo en rønne. Hvis de er megafans, så må de pusse det opp og bevare det, for det er gammelt. Det hadde vært morsomt, men man er jo litt sprø om man gjør det, sier han.

– Kunne du tenke deg å kjøpe huset selv?

– Nei, jeg har nettopp pusset opp, så jeg orker ikke tanken.

Skuespilleren forteller at det var spesielt å spille inn siste sesong.

– Det har vært vemodig med tanke på at vi visste at det var over, og en blanding av at vi er fornøyd med at vi har kommet så langt, sier han og legger til:

– Vi visste at vi skulle gi oss en gang så det er blandede følelser, men først og fremst vemodig.