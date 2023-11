«The Pogues»-vokalist Shane MacGowan er død. Han ble 65 år gammel.

POPULÆR: MacGowan var frontmannen i bandet The Pogues, som kanskje er mest kjent for julesangen «Fairytail of New York». Foto: Stephen Lovekin

Dødsfallet deler hans kone, Victoria Mary Clake, på Instagram.

– Shane vil alltid være lyset jeg holder forran meg, målet for drømmene mine og mitt livs kjærlighet, skriver hun innledningsvis.

– Jeg er velsignet som fikk møte han og for å fått elske han og hatt så mange år med liv og kjærlighet, glede, moro, latter og mange eventyr. Takk for din tilstedeværelse i verden, du gjorde det så veldig lyst og du ga så mye glede til mange mennesker, med hjertet ditt, sjelen din og musikken din. Du vil leve i mitt hjerte for alltid, fortsetter hun.

Vokalisten ble i fjor diagnostisert med akutt encefalitt, og har i etterkant tilbrakt mye av tiden på sykehus.



Hva er akutt encefalitt? Akutt encefalitt, eller akutt hjernebetennelse, er en betennelse i hjerne og hjernehinner. Typiske symptomer kan være hodepine, irritabilitet, utilpasshet, mental sløring, lysskyhet, hukommelsesvansker, personlighetsendringer, konsentrasjonsvansker og/eller epileptiske kramper.

Akutt betennelse i hjernen (akutt encefalitt) skyldes vanligvis en nyoppstått virusinfeksjon eller at en betennelse har kommet i kjølvannet av en infeksjon (for eksempel influensa). Det siste kalles postinfeksiøs encefalitt. Det er kun sjelden at man utvikler en hjernebetennelse i forbindelse med en virusinfeksjon, og som regel er det flere uheldige forhold som må til for at dette skal skje.

Kilde: NHI.no

