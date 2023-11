Shakira skal i retten – risikerer åtte år i fengsel

Shakira stilles for retten i Spania for påstander om skattesvindel.

Shakira Isabel Mebarak Ripoll (46), kjent som bare Shakira, har blitt anklaget for å ha svindlet spanske myndigheter for 14,5 millioner euro. Det tilsvarer i overkant av 171 millioner norske kroner.



Det betyr at den colombianske sangeren kan risikere fengselsstraff dersom hun blir funnet skylding.

På mandag skal sangeren møte i retten i Barcelona. Hun risikerer nå opptil åtte år i fengsel og en bot på 24 millioner euro, som tilsvarer i overkant av 283 millioner norske kroner, skriver The Guardian.

Skal ha vært skattepliktig

Saken mot stjernen, som er bosatt i Miami, går ut på at hun fra 2012 til 2014 tilbrakte mer enn seks måneder som beboer i Spania, som dermed skal ha gjort henne skattepliktig. Det er et krav hun avviser.

Påtalemyndigheten har kalt inn 117 vitner, for å bevise at hun var spansk bosatt. Vitnene inkluderer blant annet frisører, danselærere, terapeuter, gynekologer, kosmetologer, studioteknikere og sjåføren hennes.

Stjernen anklager skattemyndighetene for å drive en svertekampanje mot henne for å svekke hennes rykte og for å bruke henne som et eksempel på andre skattebetalere.

– Falske anklager



Påtalemyndigheten hevder at hun bevisst har forsøkt å svindle statskassen ved å skjule inntektene sine.

– Dette er falske anklager, uttalte sangeren i et intervju fra i fjor.



Videre har artisten hevdet at hun har betalt det hun har skyldt staten, før de anla søksmål mot henne. Hun hevder derfor at hun i dag ikke skylder dem noen ting.

– De spanske skattemyndighetene så at jeg var sammen med en spansk statsborger og begynte å spytte. Det er tydelig at de ønsket å gå etter de pengene uansett.

– De visste at jeg ikke var i Spania den nødvendige tiden, at Spania ikke var min arbeidsplass eller min inntektskilde, men de kom likevel etter meg, med øynene på premien.

BRUDD: Sommeren 2022 ble det slutt mellom Gerard Pique og Shakira. Foto: BRYAN R. SMITH

Står overfor separate siktelser



Shakira flyttet til Spania i 2011, da hun ble sammen med fotballspilleren Gerard Pique fra FC Barcelona, men skattet til Bahamas fram til 2015.



Rettssaken forventes å vare til 14. desember. Uansett utfall i saken, står sangeren overfor separate siktelser for å ha unnlatt å betale nærmere 78 millioner norske kroner i skatt i 2018.

Forrige uke vant Shakira tre Latin Grammy-priser, inkludert beste sang, under en seremoni i Sevilla.