Sexy show ble verkebyll: – Jeg har mistet alt

Hollywood-frue Erika Jayne Girardi (52) avslører at det er én ting hun for all del unngår når hun gjør comeback etter skandalen.

Erika Girardi (52) er Hollywood-fruen som det siste året har kjempet seg tilbake etter å ha truffet avgrunnen så diamantene fløy av gårde.

Historien om hvordan ekteskapet hennes og karrieren ble kjørt i grøfta av en massiv svindelsak, fikk selv de mest skruppelløse realitystjerner til å skjelve i paljettskjørtene.

FØR OG NÅ: Erika Girardi i sine tidlige realitydager i 2016, og avbildet på rød løper i 2024. Foto: AJM/Jordan Strauss/Invision/AP

Dette er saken Erika Girardi (52) er kjent under artist-navnet «Erika Jayne» og fra serien «The Real Housewives of Beverly Hills». Var gift i 21 år med den 32 år eldre Tom Girardi (84). Erika Girardi tok ut skilsmisse på valgdagen 3. november 2020. Tom Girardi ble siden anklaget i en rekke saker som omhandler økonomisk svindel og underslag. Han har blitt fratatt advokatbevillingen. Rettssaken mot Tom Girardi er beregnet til 21. mai 2024. Forsvarerne hans påstår at han har fått en alzheimersdiagnose, og har jobbet for at saken utsettes. Erika Girardi har inntil videre blitt trodd på at hun ikke visste om ektemannens handlinger. Hun er likevel ikke fri fra anklager, og er blant annet blitt saksøkt av en tidligere kostymedesigner. Det har også kommet frem at hun har et større skattekrav på seg. Aktuell i dokumentarserien «Erika Jayne: Bet It All on Blonde».

Mot alle odds har den 52 år gamle sangeren, som går under artistnavnet «Erika Jayne», likevel klart å stable karrieren på beina igjen.

For fansens og muligens også økonomiens del, har hun heldigvis valgt å ta med TV-kameraene på reisen.

PÅ BROADWAY: Erika Girardi fikk blant annet en hovedrolle på Broadway, før koronaen tok livet av stykket. Så ble livet overskygget av eks-mannens store skandale. Foto: Jordan Strauss

Det er nå blitt til TV-dokumentaren «Erika Jayne: Bet It All on Blonde», hvor realitystjernen teller ned til sitt konsertshow-comeback i Las Vegas.

Der forteller hun om depresjonen og det å bli hatet av folk. På et tidspunkt var hun så langt nede at hun var inne på tanken om å avslutte livet.

– De siste årene har gjort meg sliten og nedbrutt. Jeg tviler på meg selv. Jeg har negative spiraler i hodet. Negative nyheter dukker opp. Jeg har mistet alt og jeg starter på nytt, sier Erika Girardi åpenhjertig i dokumentaren.

NYE TIDER: Erika Girardi viser på mange måter et nytt ansikt i sin nye dokumentar. Foto: TV 2/HayU

Trodde karrieren gikk med i dragsuget

Nå forteller sangeren at hun var usikker på om hun noen gang kunne komme tilbake som artist og i blitslampenes lune favn.

– Vegas-konsertene symboliserer en ny start og en sjanse til å gå videre, noe jeg i lang tid ikke trodde var mulig på grunn av hvor ille og stygt det sto til.

Det skriver Erika Jayne til TV 2 i forbindelse med promoteringen av dokumentaren, som hun først annonserte på realitystjernenes egen festival, Bravocon.

DEN GANG DA: Erika Girardi i tilsynelatende lykkeligere tider med den 32 år eldre ektemannen Tom Girardi. Foto: TV 2 / HayU

– Ikke bare regnbuer og ponnier

Fra tidligere er hun kjent for massiv pengebruk, ekstravagante antrekk og en nonchalant selvtillit som ikke kjenner takhøyde.



Ikke minst er hun skyldig i å ha begått låttekster som «It's expensive to be me, looking this good don't come for free» og «You like sex and I like drugs».



OVERDÅDIG: Erika Girardi, her i «The Real Housewives of Beverly Hills», har aldri vært redd for å la pengebruken synes. Foto: TV 2/HayU

I «Erika Jayne: Bet It All on Blonde» er det riktignok de sårbare sidene som får skinne i sterkt dagslys.

Ikke bare får man se den tidligere jetsetteren feie i bakgården og tusle usminket rundt. Her dukker advokater opp på døren og hun må svare for mangelen på seksuelle dansetrinn.

Den skrale økonomien hennes blir også en stadig tilbakevendende hump i veien, for den tidligere svært så dollarbefengte Hollywood-fruen.

– Dette er livet mitt, dette er showlivet mitt og det er ikke bare regnbuer og ponnier her, sier hun til TV 2.

I SØKELYSET OG RAMPELYSET: Erika Girardi på rød løper i 2022, mens anklagene om svindel hamret hardere enn paparazzi-lampene rundt henne. Foto: MICHAEL TRAN

Stjernen åpner også opp om at hun må lete etter motivasjon med lys og lykter etter den store knekken.



Alteregoet «Erika Jayne» er kjent for bombastisk uttrykk med sexy dans og antrekk som etterlater svært lite til fantasien.



Det å finne driven til dette er vanskelig for 52-åringen, som i dokumentarserien leter godt og lenge, og flere ganger kommenterer at hun ikke føler seg sexy lenger.

UMOTIVERT: Erika Girardi øver til låten «One Hot Pleasure», men sliter med å finne motivasjonen der hun danser i gjennomsiktig diamantdrakt. Foto: TV 2/HayU

– Du ser ikke bra ut

Den 52 år gamle stjernen har opplevd at venner har snudd henne ryggen etter skandalen hun sto i, et sentralt og tilbakevendende tema i «The Real Housewives of Beverly Hills».



Blant dem som er blitt værende, er hennes kreative direktør og venn Mikey Minden.

– Mikey er en som kunne si: «Erika, dette funker ikke eller dette ser ikke bra ut. Du ser ikke bra ut når du gjør dette og jeg vet dette ikke er ditt beste, hvor er ditt beste?», forteller Erika Girardi til TV 2.



BRUTALT ÆRLIG: Erika Girardi krevde å få med seg venn og kreativ leder Mikey Minden for å skape nytt show. Han sparer ikke på kruttet når det kommer til å gi friske tilbakemeldinger til hollywoodfruen. Foto: TV 2/HayU

– Jeg tror vi har jobbet sammen i nesten 14 år, og når du ser på «Bet It All on Blonde» ser du at Mikey ikke er en ja-fyr.

Med lang erfaring i showbusiness og Hollywood mener hun dette er en livbøye, å unngå såkalte «yes men»; folk som ikke tør å utfordre eller kritisere deg fordi du er en stjerne.

PÅ SCENEN: Erika Girardi under showet i Las Vegas. I alle år har hun kalt seg «the pretty mess», og med årene har tilnavnet blitt en virkelighet. Foto: TV 2/HayU

Minden har vært en enorm støttespiller for henne ved å ikke legge noe mellom.

– Jeg mener dette er superviktig. Det er det ekte vennskapet vi har. Det er også viktig å vite at du har mennesker rundt deg som er veldig gode på det de driver med. Mikey er en utrolig rase, skryter hun.



I dokumentarserien teller man ned til konsertstart for de drøyt 20 konsertene hun holdt senhøsten 2023.

Der setter hun sammen et 80 minutter langt show med sang og heftig dans på kun 30 dager.

– Det er veldig tøft og det var personlige utfordringer på veien, og det var veldig givende, men på det tidspunktet også en veldig tøff ting å gjøre.

«Erika Jayne: Bet It All on Blonde» ser du på TV 2 Play.