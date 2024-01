Sextapen hennes ble toppsøket på Google: – Levde i frykt

Georgia Harrison (29) har i Storbritannia blitt kjent gjennom TV-seriene «The Only Way is Essex» og «Love Island». Nå dukker hun opp i det lenge ettertraktede «Love Island All Stars» på TV 2 Play.

De siste årene har Harrison riktignok skapt overskrifter for noe helt annet – en vond, offentlig strid hun helst skulle vært foruten.

USTØ TV-ROMANSE: Georgia Harrison traff Stephen Bear da de deltok i serien «The Challenge». Han skal ha vært utro mot henne flere ganger og forholdet var av den ustødige sorten, men det var ingenting mot det som ventet. Foto: Ian West

Det hele startet med at hun kjedet seg under koronapandemien og takket ja til en invitasjon om å komme over til nabo og TV-stjerne Stephen Bear (34).

De to hadde møttes noen ganger tidligere, og denne augustdagen i 2020 endte duoen med å spise lunsj, shotte tequila og ha sex i bakhagen.

TATT KAMPEN: Harrison har uttalt at hun daglig får om lag fire henvendelser fra folk som har opplevd å få pornografisk innhold delt mot deres vilje. Foto: Ian West

I et intervju med The Guardian har Harrison beskrevet at hun opplevde sexen annerledes denne gang enn tidligere, som om Bear poserte og gjorde en slags opptreden.

– Det var mer dramatisk og varte lenger. Jeg tenkte bare han hadde en god dag, uttalte hun til avisen.

Filmet av overvåkingskameraer

Etterpå skal Bear ha fortalt henne at opptrinnet ble filmet av overvåkingskameraene. Herfra går forklaringene i to ulike retninger:

Bear mente Harrison synes dette kun var stas. Han mener at hun ba om å få tilsendt videoen, og ville se den om igjen.

Harrison på sin side uttalte i retten at hun ba Bear slette materialet og ikke vise det til noen.

Går viralt og topper Google-liste

Noen måneder senere blir videoen likevel offentliggjort.

Bear skal ha sendt den til en bekjent og deretter skal den ha blitt delt på Bears OnlyFans-konto. Dette er en prislagt tjeneste, og ifølge Harrison skal Bear samtidig med delingen av videoen ha økt prisen for abonnementet sitt, til over det dobbelte av prisen.

STJERNEFALL: Stephen Bear har deltatt i en drøss av realitykonkurranser i Storbritannia, og blant annet vunnet «Celebrity Big Brother» i 2016. Etter fengselsdommen spørs det om han blir å se på skjermen igjen. Foto: Ian West

For Harrisons del rakner livet. På kort tid går videoen viralt og frasen «Georgia Harrison sex tape» blir en av de mest søkte på Google. Det hun ikke ante ble filmet, er nå blitt fritt vilt på nettet og porno-nettsteder.

– Min rett til å være anonym forsvant i virkeligheten i det øyeblikket som dette ble delt, uttalte hun i retten, ifølge BBC.

Den aktuelle videoen var seks minutter av rundt 20 minutter som Bear hadde filmet. Harrison har siden vært urolig for at også resten av videoen skulle deles med offentligheten.

– Jeg var klar over at noen folk så alt og det var vanskelig for meg å skulle leve med, og jeg levde i frykt for at han skulle selge mer, forteller Harrison i et intervju med BBC Sunday.

Leide Rolls-Royce til rettssalen

Bear skal ha tjent 2000 britiske pund, rundt 26.000 norske kroner på salget av videoen. I rettssaken kom det frem at Bear hadde slitt med økonomiske problemer.



MEDIESIRKUS: Stephen Bear gjorde sitt for å bli fotografert på vei til rettssaken. Glamourmodell-kjæresten Jessica Smith sto ved hans side, men dumpet ham over telefon da han satt i fengsel. Foto: Joe Giddens

Realitystjernen lot til å gjøre det meste han kunne for å få oppmerksomhet under rettssaken.

Første dag i retten skred han ut av en innleid Rolls-Royce i en rosa dress med en diger pelskåpe utenpå.

Hver dag siden møtte han opp i en fargerik dress, og på et tidspunkt hadde han en gullstokk med seg.

Rekordhøy erstatningssum

Til slutt ble Harrisons forklaring trodd av retten.



Stephen Bear blir dømt til 21 måneders fengsel og må betale Harrison 207.900 britiske pund, rundt 2,8 millioner norske kroner – en rekordhøy sum i en slik sak.

SLITER MED Å STOLE PÅ MENN: Etter hevnporno-saken har Georgia Harrison uttalt at hun strever med å stole på menn. Det hjalp heller ikke at hun ble dumpet av en tidligere kjæreste fordi sextapen var spredd på nett. Foto: Lucy North

Siden har Harrison blitt ansikt utad i kampen mot hevnporno i Storbritannia, og blant annet kjempet for at det skal gå raskere å få slike saker opp for retten. Hun har også skrevet boken «Taking Back My Power».

Kjæresten og glamourmodell Jessica Smith, som støttet Bear under rettssaken, har siden forlatt han.

Skjermes under innspilling

I dag er Georgia Harrison aktuell som deltaker i «Love Island All Stars», en innspilling som foregår i sanntid i en villa i Sør-Afrika.

29-åringen har uttalt at hun reiser dit i et forsøk på å finne kjærligheten og ta tilbake for at hevnporno-striden har kostet henne flere gode år.

JAKTER KJÆRLIGHETEN PÅ NY: Georgia Harrison (i grønn bikini) sammen med et knippe andre «Love Island All Stars»-legender under innspillingen som foregår i Sør-Afrika i disse dager. Foto: ITV

Samtidig med dette har Stephen Bear blitt frigitt fra fengselet HMP Brixton med fotlenke, etter å ha sonet halve dommen.

Den forsmådde realitystjernen forlot fengselet i en mer edruelig stil enn under rettssakene, og i britiske medier skrives det at oppholdet både har endret ham og gjort at han fant Gud.

EN ANNEN SORTI: Stephen Bear avbildet på vei ut av sin innleide Rolls Royce i forbindelse med rettssaken. Til høyre er han avbildet i januar 2024 idet han forlater fengselet. Foto: Joe Giddens/Jordan Pettitt

Selv om det lå i kortene at Bear kunne løslates, har ikke Georgia Harrison fått beskjed om at Bear nå er løslatt, ifølge Daily Mail.



Innspillingen av programmet sørger for at hun er fullstendig isolert inne i «Love Island»-luksusvillaen i Sør-Afrika, og produksjonen later ifølge avisen til å ikke fortelle henne noe før hun er ferdig i programmet.

I forkant av deltakelsen skal hun likevel ha blitt gjort klar over at mannen hun fikk sendt i fengsel var i ferd med å løslates.

Bear på sin side må blant annet møte på politistasjonen og bærer fotlenke, i tillegg til at han er ilagt et besøksforbud mot Harrison.



– Jeg har ikke noe særlig frykt eller bekymring over at han løslates. Hans livsreise nå er hans livsreise og så får han finne ut om han klarer å rehabilitere, har hun uttalt til The Sun.

FØLER SEG TRYGGERE: Georgia Harrison har uttalt at hun føler seg mer trygg på deltakelsen i «Love Island All Stars» ettersom hun har blitt eldre. Foto: Joel Anderson

Om deltagelsen i legendesesongen «Love Island All Stars» har hun store fremtidshåp.

Etter å ha jobbet mye med å bygge opp seg selv etter den tøffe tiden, forteller hun at hun er på et sted i livet hvor alt stemmer. Det eneste som mangler er en å dele gleder og sorger med.

– Jeg tror genuint at «Love Island All stars» vil være et sted hvor jeg kan møte en partner som jeg kan ta steget og gifte meg og få barn med, forteller hun.

«Love Island All Stars» ser du på TV 2 Play mandag-søndag.