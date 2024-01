Settes på plass av psykologen: – Du tar feil

Kathrine Sørland (43) forteller at hun den siste tiden har stått i en svært uvant rolle som mor. Hun står nemlig ikke høyest på agendaen til sønnen lenger.

Sammen med ektemannen Andreas Holck (52) har hun sønnen Leon (14), som den siste tiden har blitt tenåring for alvor.

For Sørland har overgangen til den «nye» foreldrerollen vært svært rask og ublid.

– Hjelpes meg, jeg synes det er så tøft, jeg. For bare noen måneder siden hadde jeg foreldrerollen under kontroll, det er rart med tenåringer, men det skjer utrolig fort. Det var jeg ikke forberedt på.

Det forteller Sørland som gjest i TV 2-podkasten «Familiekoden», ledet av Katrine Moholt og psykologen Reidar Hjermann.

Der er temaet foreldrerollen og oppdragelse.

Familien på tre er å se på skjermen når programmet «Sofa» er tilbake 19. januar, men i kulissene går modellen med en uggen følelse av den nye morsrollen.

– På bare noen måneder har han blitt tenåring og nærmest fjernet seg mer og mer fra meg. Det er vondt, skummelt, rart og uvant. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal være akkurat nå som mor. At han plutselig trenger meg veldig mye mindre, altså, den der gikk fort.



Psykolog Hjermann lar seg ikke skremme av Sørlands fortellinger om tenåringssønnen.



– Han har rett og slett blitt et helt eget individ, forteller psykologen.

– Når du sier at du ikke er så viktig lenger … Der tror jeg du tar feil. Hans jobb er ikke å gi tilbakemeldinger til deg om hvor mye han elsker deg, han er ditt barn og kommer til å være det fryktelig lenge, selv om han snart er voksen.

Psykologen mener imidlertid at det finnes nok av tilfeller hvor barna sliter med å finne egen selvstendighet, og ikke vil forlate redet. Dét mener han er en uheldig situasjon.

Han mener derimot at Sørland kan være ganske trygg på at reaksjoner fra en tenåring slik hun har opplevd, handler om et barn som er i ferd med å etablere seg som et eget, selvstendig menneske.

– Det var godt å høre, nå kjenner jeg skuldrene sank litt, sier en lettet Sørland.

