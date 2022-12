Setter tydelige krav til ny programleder etter exiten

PROGRAMLEDER: Tiril Sjåstad Christiansen er programleder for Farmen kjendis. Foto: TV 2

På nyåret skal nok en gang den folkekjære programlederen lede Farmen kjendis. Tolv nye kjendiser skal drive gård på samme måten som for hundre år siden.

Det er dog siste gang Tiril Sjåstad Christiansen (27) blir å se i akkurat denne rollen.

– Utrolig takknemlig

En tydelig rørt Christiansen bekrefter til TV 2 at hun gir seg som programleder til det folkekjære programmet.

– Det er mange grunner til at jeg gir meg. Jeg har hatt fire fantastiske år, først som deltaker, og nå venter jeg en liten en til. Da blir livet litt hektisk, sa Christiansen i sommer da hun fremdeles var gravid.

NY SESONG: 10. januar kommer det en ny sesong av Farmen kjendis. Foto: TV 2

I høst ble altså 27-åringen tobarnsmor.

– Jeg har en idrettsmentalitet som gjør at jeg trenger nye utfordringer og målsetninger. Men jeg er utrolig takknemlig for at jeg har fått gjort dette i fire år!

Tid for nye eventyr

Programlederen legger til at hun trenger å jobbe med noe nytt.

– Jeg trenger den klumpen i magen, de nervene, så nå er det tid for nye eventyr.

– Jeg har alltid prosjekter på gang! Akkurat nå skal jeg ut i mammaperm, selv om livet mitt aldri helt føles ut som en mammaperm, sier hun og ler.

Christiansen avslører at det er andre prosjekter hun nå skal jobbe med.

– Nå driver jeg å utvikler egne prosjekter, som jeg syns er veldig spennende. Det er det jeg kjenner på at jeg har lyst til. Være kreativ, kjenne på at ideene kommer, og realisere egne ideer og drømmer, og ta større del i en produksjon. Jeg vil prøve meg fra litt andre sider.

– Det er ikke noe som er satt, men jeg jobber med det, legger hun til.

Krav til den nye programlederen

Christiansen synes det er vanskelig å svare på hvem som skal ta over stafettpinnen.

– Det er så vemodig, for det er jo min jobb! spøker hun og smiler.

Hun er dog tydelig på hva hun mener må til for å være programleder for Farmen kjendis.

– Jeg tror alle kan «naile» denne jobben, men jeg tror det er viktig at det er en person som elsker Farmen-konseptet. Du må skjønne det, ha en forståelse for det, og du må kunne sette deg inn i hva deltakerne går gjennom, sier Christiansen.

SISTE SESONG: På nyåret kommer det en ny sesong av Farmen kjendis. Det blir den siste sesongen til Tiril Sjåstad Christiansen som programleder. Foto: Espen Solli

– Jeg er veldig glad for at jeg selv hadde vært deltaker da jeg fikk rollen som programleder. Da får du mer tyngde, så jeg håper de velger en person som har vært deltaker, eller en som har mye kunnskap innen gårdsbruk. For meg som seer, er det viktig!

Farmen kjendis har premiere på TV 2 Direkte og TV 2 Play 10. januar.