Setter fyr på romanserykter

Det er tabloidavisen Daily Mail som har fått tak i en video som skal vise Harry Styles (29) og modell Emily Ratajkowski (31) kyssende på gata i Tokyo.

Akkurat når dette ble filmet, er usikkert, men Styles holdt fredag konsert i Tokyo.

Kyssevideoen og en annen, som skal vise modellen og artisten dansende sammen, går nå sin seiersgang i sosiale medier.

🚨| Harry Styles and Emily Ratajkowski spotted kissing in Tokyo.pic.twitter.com/XBED6iv5M6 — Pubity (@Pubity) March 26, 2023

Misfornøyd

Den britiske artisten Lewis Capaldi (26) er en av dem som har tatt til TikTok for å kommentere sin mening om videoen, hvor han skriver at han er «misfornøyd».

Det er kanskje ikke så rart at han tuller med nyheten, siden han og Styles for kort tid siden kysset under Brit Awards.

Harry Styles er den 13. mest strømmede artisten i hele verden akkurat nå, ifølge Spotify. Briten har en meget dedikert fanskare, og de har vært kjappe med å grave frem og diskutere hva det vet om relasjonen mellom ham og modellen.

Flere stusser også over at videoen i det hele tatt finnes, siden Styles er kjent for å verne om privatlivet.

«Dette er så RART. Han er kongen av personvern. Oppføre seg sånn midt i gata?», kommenter en Twitter-bruker.

Kjenner hverandre

En kilde magasinet People har snakket med, hevder at Styles og Ratajkowski kjenner hverandre og har vært «vennlige en stund».

Kilden sier også at modellen har en vennlig tone med Styles ekskjæreste, skuespiller og regissør, Olivia Wilde.

People kontaktet duoen etter kyssevideoen. Magasinet har foreløpig ikke fått en kommentar fra Ratajkowski, mens en representant for Harry Styles ønsker ikke å kommentere.

Modell og skuespiller Emily Ratajkowski under Versace-motevisningen i mars. Foto: ARTURO HOLMES /AFP

Ble singel i fjor

På tampen av fjoråret skrev en rekke medier at det var slutt mellom Styles og Wilde, som siden 2020 har jobbet sammen med filmen «Don't Worry Darling».

Ratajkowski søkte om skilsmisse fra Sebastian Bear-McClard september i fjor, etter fire års ekteskap, ifølge People.

Siden har hun blitt koblet med Pete Davidson. De to ble i november fotografert sammen på basketballkamp i New York, men i desember meldte Page Six at romansen hadde utviklet seg til å bli et vennskap.