Sett seg lei av kolleger: – Er det for mye å be om?

Skjult reklame er reklame som er utformet på en slik måte at den framstår som noe annet, for eksempel redaksjonelt utarbeidet stoff, et innlegg i en avis eller på en blogg.



Den norske Markedsføringsloven§ 3 første ledd sier: «Markedsføring skal utformes og presenteres slik at den tydelig framstår som markedsføring.» Dette betyr at det skal gå klart fram at dette er reklame, og at reklamen ikke skal skjules som for eksempel personlige meninger gjennom et blogginnlegg, fiktive annonser, produkttester, reportasjer, eller annet.

Kilde: SNL