Sensureres i TV-program: – Fikk seg en støkk

Guttormsen (35) og Alexandra Joner (32) er et av lagene som skal gjøre elleville utfordringer i programmet «I fyr og flamme».

– De på kamerateamet har fått seg en støkk. De har vært sånn: «Vi skjønner ikke at dere gjorde dette!» Og vi er sånn: «Er vi så gærne?! Vi er så gærne», sier Guttormsen.

– Skjønner f**n ikke

De andre deltakerne i programmet kunne avsløre at Guttormsen er ganske så frittalende, og at dette kan bli et lite problem da dette er et familieprogram. Guttormsen blir møtt med bekymringen:

– Jeg skjønner f**n ikke hva du snakker om. Bare fordi jeg snakker om pikk og fitte hele tiden? Nei, vent, ikke ta med dette svaret, sier Guttormsen spøkefullt.

Guttormsen, som til vanlig jobber som sexolog og har en podkast hvor kjendiser snakker om sex, mener at hun har moderert seg for å passe inn i programmets noe barnevennlige format.

GLEDER SEG: Guttormsen gleder seg til programmets premiere, men sier det blir mange episoder som blir pinlige å se på. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

Gjort språkendringer

Likevel har produksjonen flere ganger måtte minne henne på at dette er et program som etter planen skal sendes rundt klokken åtte, altså før mange barn har lagt seg.

– De ba meg roe ned litt på sexpraten, og det er vanskelig. Men jeg har i alle fall byttet ut ordene «pikk» med «penis», «fitte» med «vagina» og «rasshøl» med «endetarmsåpning». Det må være lov, man må få kunne kalle et rumpehull for et rumpehull uten at det skal bli for drøyt.

Det var viktig for Guttormsen å ikke kutte ut all sexprat. Hun mener man kan snakke om intime ting, så lenge man tilpasser praten etter barns kognitive utvikling.

Klar tale

Guttormsens makker, Alexandra Joner, er tydelig i sin sak hva gjelder sensurering av Guttormsen:

– Hun har blitt sensurert! Jeg vet hva som har blitt spilt inn og hva som har blitt sagt. Jeg har fått sett de to første episodene, og hun sa mange sjuke ting som ikke har blitt med i klippen.

Likevel syns hun at venninnen har vært flink til å tone ned sexpraten.

TV-STJERNE: Guttormsen har deltatt i mange TV-serier de siste årene, sist så vi henne i Skal vi danse: all stars. Foto: Javad Parsa

Nytt konsept

«I fyr og flamme» er et helt nytt programkonsept, som har premiere 26. januar.

Det er tre lag som konkurrerer mot hverandre hver episode. Et av lagene er som nevnt Joner og Guttormsen. De to andre består av Thomas Gullestad (42) og Ailo Gaup (43), og det siste av Victor Sotberg (30) og Robin Hofset (30).

Kjendisduoene må forklare at de har gjennomført vågale utfordringer som er dokumentert på video. Enten snakker de sant, og har faktisk gjennomført den gitte utfordringen, eller så må de lyve og prøve å overbevise resten om at de har gjort utfordringen.

Programleder Simon Nitsche (30) og to gjestedommere skal sammen finne ut hvem som snakker sant, og hvem som bare bløffer.

