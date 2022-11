Sendte nakenscener til familien: – Forferdelig ekkelt

GOD KVELD NORGE (TV 2): Sydney Sweeny (25) slår hardt tilbake mot nett-troll i et nytt intervju med GQ.

Skuespiller Sydney Sweeney (25), best kjent fra den omdiskuterte ungdomsserien «Euphoria» slår hardt tilbake mot nett-hets i et ferskt intervju med GQ Magazine.

Den unge skuespillerens «Euphoria»-rollefigur, Cassie, opplever blant annet å få spredt nakenvideoer av seg på skolen i seriens første sesong som kom ut i 2019.

Til magasinet forteller Sweeney at nakenbildene fra den aktuelle episoden ble spredt rundt på internett, også i virkeligheten.

– Ekkelt og urettferdig

I intervjuet forklarer Sweeney at folk tok skjermdump av de kornete bildene og lastet dem opp på Instagram.

– Det kom til et punkt der de tagget familien min. Søskenbarna mine trenger ikke å se det. Det er forferdelig ekkelt og urettferdig, sier Sweeney til GQ.

Videre sier hun at hun reagerer spesielt på at skjermbildene som ble delt stammer fra et plott hvor en karakter opplever de vonde følelsene knyttet til det å bli seksualisert på skolen.

– Og så gjør publikum det samme, sier «White Lotus»-stjernen i intervjuet.

Den unge skuespilleren lar seg imidlertid ikke stoppe av hetset når det kommer til å ta på seg nye roller eller kle av seg på skjermen hvis hun føler for det.

– Jeg er en kunstner, jeg spiller karakterer. Det får meg til å ville spille flere karakterer som gjør folk forbanna, sier Sweeney til magasinet.

Åpner seg om Trump-kontrovers

I sommer ble «Euphoria»-stjernen møtt med sterke reaksjoner etter å ha postet en rekke bilder fra morens 60-årsfeiring på Instagram som avbildet gjestene med capser og t-skjorter med slagord fra USAs kontroversielle tidligere president, Donald Trump.

Sweeney vokste opp i det historisk konservative fylket Spokane i delstaten Washington som under presidentvalget i både 2016 og 2020 stemte Trump med god margin.

I GQ-intervjuet uttrykker hun at hun føler seg motløs i møte med stormen som oppstod da hun delte familiebildene.

– Det har gått helt ut av kontroll og jeg føler, helt ærlig, at ingenting jeg sier kan få det tilbake på riktig spor, sier hun og legger til:

– Jeg ser folk skrive «Hun trenger mediatrening». Hvorfor? Vil du bare se en robot? Jeg tror ikke man kan vinne, avslutter Sweeney.