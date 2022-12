Selger nakenvideoer av seg selv – må betale over halvannen million i skatt

REALITY-STJERNE: Johanne Nordeng ble kjent da hun deltok i Ex on the Beach. Foto: Pressebilde/Discovery

2021 var året sosiale medier-appen OnlyFans for alvor fikk fotfeste i Norge, og flere norske influensere begynte å bruke tjenesten.

OnlyFans er en plattform hvor man eksempelvis kan ta betalt for å selge videoer hvor man enten har sex med seg selv, eller andre, mot betaling. Noen bruker også appen til å selge lettkledde- og/eller nakenbilder.

Ifølge de helt ferske skattelistene, som ble publisert onsdag 7. desember, kan man tjene gode penger på tilstedeværelse på appen.

NB: Tallene i skattelistene kan være misvisende av forskjellige grunner, les mer om dette her.

OnlyFans - Kjendislister # Navn Kommune Inntekt 1 Johanne Nordeng Trondheim 3 ‍440 ‍491 f. 1995 Inntekt 3,440,491 Skatt 1,617,039 Formue 3,100,476 2 Nicoline Devik Enger Bærum 410 ‍455 f. 1998 Inntekt 410,455 Skatt 136,080 Formue 19,526 3 Caroline Nitter Gruber Tromsø 261 ‍304 f. 1998 Inntekt 261,304 Skatt 79,864 Formue 210,418 4 Helene Ekra Oslo 231 ‍963 f. 1996 Inntekt 231,963 Skatt 66,634 Formue 0 5 Cristian Andre Louis Brennhovd Bærum 215 ‍474 f. 1999 Inntekt 215,474 Skatt 63,954 Formue 278,708 6 Michelle Beatrice Scott Bergen 129 ‍543 f. 1995 Inntekt 129,543 Skatt 39,335 Formue 0 7 Julia Amanda Scott Bergen 79 ‍958 f. 2001 Inntekt 79,958 Skatt 21,250 Formue 0

Tjener millioner

I den vedlagte listen over, har TV 2 tatt utgangspunkt i influensere som har vært i medias søkelys på grunn av OnlyFans-aktivitet.

TV 2 har ikke kjennskap til hvor stor del av den oppførte inntekten som stammer fra OnlyFans, og hva som stammer fra annet arbeid.

Øverst på listen troner Johanne Nordeng (27), kjent fra Ex on the Beach.

Nordeng har blitt en kjent influenser, og har store følgerskarer på sosiale medier. Aller størst er hun nok på OnlyFans, hvor hun angivelig er helt i verdenstoppen.

Inne på OnlyFans skriver hun at hun er blant de 0,06 prosentene med flest følgere på appen. Hun har også en verifisert bruker, som tyder på at hun har mange abonnementer.

Hun har markert OnlyFans-kontoen sin med 18-årsgrense, og skriver at man kan kjøpe seksuelt innhold i form av både nakenbilder- og videoer av henne.

I skattelistene er hun oppført med inntekter på over 3,4 millioner kroner, og over 3,1 millioner kroner i formue.

Hun skatter også rikelig av fortjenesten, og er oppført med over 1,6 millioner kroner i skatt.

Hun tjente langt mer i 2021 enn året før, hvor inntekten var oppført som i overkant av 1,4 millioner kroner, og formuen rundt 1,2 millioner kroner.

TV 2 kan som nevnt ikke konstantere at alle inntektene kommer fra OnlyFans eller øvrig influenser-arbeid, men Nordeng er kun oppført med én rolle i næringslivet. Dette er et enkeltmannsforetak som er registrert som «selvstendig kunstnerisk virksomhet innen blogging».

TJENER PENGER: Dette er et av bildene Julia Scott har elt på OnlyFans. Foto: Privat

Søstrene som selger intime videoer – av hverandre

Michelle Scott (26) og søsteren Julia Scott (21) driver en OnlyFans-konto sammen, noe som har skapt mye oppmerksomhet i norsk presse.

Lillesøster er oppført med inntekter på rett under 80.000 kroner, og null kroner i formue. Storesøster er oppført med 129.543 kroner i inntekter og 0 kroner i formue.

Julia Scott forteller hvorfor ikke inntektene er høyere i skatteåret 2021:

– Jeg startet med OnlyFans i november, så jeg registrerte bare hva som ble brukt av pengene mine i 2021. Jeg har ikke registrert hva jeg har tjent i 2022, men det er langt over 800.000 kroner jeg må skatte av, fra nå til neste skattebetaling, sier Julia Scott til TV 2.

Hun har ikke fullstendig oversikt over hva hun har tjent i 2022, siden hun tar regnestykket helt på slutten av året. Hun er likevel nøye med å betale sin del til velferdsstaten, og har en egen skattekonto som hun overfører til hver måned.

– OnlyFans er den eneste jobben min. Med måten jeg lever på, trenger jeg en jobb jeg tjener godt på, sier hun med et smil om munnen.

Michelle Scott sier til TV 2 at tallene i skattelisten baserer seg på en lønn hun hadde da hun jobbet i en butikk.

Duoen, som for øvrig er døtrene til Farmen-deltaker Robert Michael Scott (54), får spørsmål av fansen om de har sex med hverandre.

Da Dagbladet konfronterte dem om dette, svarte de noe unnvikende.

De sa kun at de som stilte slike spørsmål, måtte inn på profilen deres for å se.

Dette er OnlyFans-kjendisene

Ex on the Beach-kjæresteparet Cristian Brennhovd (23) og Caroline Nitter (24) har vært åpne om at de sammen drifter en OnlyFans-konto, og hvorfor de har gjort dette noe kontroversielle valget.

Paret snakker om OnlyFans-aktiviteten i videoen under:

Ifølge tallene fra skattelistene har ikke OnlyFans- og influenser-arbeidet gitt de store inntektssummene enda, da deres samlede inntekt er rundt 540.000 kroner.

Nicoline Devik (24) tjener mer enn både Brennhovd og Nitter, med inntekter på rundt 410.000 kroner alene. I en høflig e-post til TV 2 skriver hun at hun ikke ønsker å kommentere inntekten sin. Hun sier ellers:

– Når det kommer til OnlyFans og fortsettelse av det, så er nok det kun et kort kapittel av livet mitt.

Influenser Helene Ekra (26) har også vært åpen om hennes bruk av OnlyFans.

Hun stod oppført med rundt 230.000 kroner i inntekter i fjor. Ekra har ikke besvart TV 2s gjentatte henvendelser i løpet av onsdagen, det har heller ikke Nitter eller Brennhovd.