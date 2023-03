Selger leiligheten spontant: – Ser ut som et dødsbo

Tidligere i år ble mange for alvor kjent med influenser Ingrid Vik Lysne (31) da hun deltok i årets sesong av «Farmen kjendis». Nå skal influenseren selge leiligheten sin på Sagene, og flytte til noe større.

31-åringen er sammen med Andreas Feet (32) som hun møtte under en TV-innspilling i 2020. Paret er forlovet og bryllupet er satt til i høst.

Det tok ikke lang tid før idéen til Lysne ble til en realitet. For knappe to uker siden begynte hun å snakke om potensiell flytting, og allerede førstkommende søndag skal paret ha sin første visning.

– Det er typisk meg å ville få det til å skje så fort som mulig. Vi hadde tenkt å bo der en god stund, men så fikk vi mer lån og da fristet det veldig å flytte til noe større, sier Lysne til TV 2.

Kresne

PUSSET OPP: Da Lysne flyttet inn i nåværende bolig pusset hun hele leiligheten opp. Foto: Privat

Gjenbruksinfluenseren kjøpte sin nåværende leilighet for over to år siden. Nå skal hun og kjæresten kjøpe bolig sammen, og paret er veldig kresne på hvor de kommer til å bosette seg.

– Selv om salgsprosessen er veldig spontan, gjør vi grundig research når vi skal finne et nytt sted å bo. Drømmen er et gammel hus med eldre detaljer. Litt som et funkishus fra 60-tallet, forteller Lysne.

31-åringen har hatt interesse for gjenbruk helt siden hun var liten, og mener at gamle ting ofte har bedre kvalitet.

– De er laget for å vare, samtidig som det er estetisk pent. Det får du ikke hvis du drar på IKEA i dag. Jeg synes dagens innredning av moderne hus er kjedelig, og at det er mye bedre når ting har litt historie og personlighet.

Dødsbo

KJØKKEN: Slik så kjøkkenet ut før den profesjonelle stylingen. Foto: Privat

Den nåværende leiligheten bærer preg av Lysne sin interesse av gjenbruk og eldre møbler. Da paret hadde eiendomsmegleren i huset kom han med en overraskende påpeking.

«Jeg mener ikke å være frekk, men hvis vi selger leiligheten som den er nå så kommer folk til å tro det er et dødsbo på grunn av alle de gamle tingene» skal megleren ha sagt til paret.

Dermed startet influenseren med å få leilighet til å se mindre ut som et dødsbo.

– Jeg fikk profesjonell hjelp med å style hele leiligheten med nye møbler og nytt interiør, i tillegg til at jeg malte den ene veggen. Jeg kjenner ikke leiligheten igjen lengre, forteller Lysne.

31-åringen mener at det er upraktisk å bo i leiligheten etter renoveringen.

– Det er litt trist å bo der, og veldig upraktisk. Hvis jeg vil lese en bok eller se på TV, så kommer jeg på at det verken er bøker i bokhyllen eller en TV i stuen.

Ofte kan oppussings- og flytteprosesser gå utover forholdet. Lysne vil helst unngå det ved å kjøpe noe som ikke trenger å pusses opp.

– Jeg er glad for at vi fikk prøve å male den veggen, for da kjente jeg at vi ikke skulle ha noe oppussingsobjekt. Vi er veldig forskjellige der han er veldig nøye, mens jeg liker å gjøre ting raskt. Vi har også ulike prioriteringer når vi skal kjøpe inn møbler, forteller Lysne lattermildt.