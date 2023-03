Selger leiligheten og flytter til utlandet

Isabel Raad (28) lengter etter et liv for seg selv og røper flytteplaner, i tillegg til deltakelse i ny TV-serie.

Isabel Raad er en av Norges største influensere og har blant annet gitt ut bok, i tillegg til å ha sin egen serie på TV 2. Nå har 28-åringen delt store nyheter på Instagram.

Influenseren har omlag 350.000 følgere på plattformen og røper til følgerne sine at hun skal selge leiligheten her i Norge, og flytte til varmere strøk.

Tidligere har influnseren meldt flytting til utlandet, men dette er første gang hun selger leiligheten her i Norge.

– Jeg har akkurat hatt eiendomsmegler på besøk, og jeg har signert noen papirer, forteller Raad til følgerne sine og legger til:

– Det kommer takstmann og fotograf i løpet av noen dager, så leiligheten kommer mest sannsynlig ut for salg i løpet av neste uke.

VILLA: Raad har tidligere vært på jakt etter et sted å bo i utlandet. Hun har blant annet leid en villa i Marbella i tre måneder. Foto: TV 2

Flytter til utlandet

28-åringen røper at hun skal flytte til utlandet, men at vi fortsatt kommer til å se henne i Norge.

– Selvfølgelig kommer jeg til å være mye hjemme i Norge. Jeg har jo venner, kollegaer og mye på gang her. Dere blir ikke kvitt meg. Jeg kommer bare til å ha en base i varmere strøk.

Influenseren er hemmelighetsfull, og sier ikke hvilket land hun skal bosette seg i.

– Når jeg er hjemme så går jeg på veggen - jeg kjeder meg ihjel. Det er nå jeg er ung og har muligheten til å stikke ut i verden og oppleve ting. Det jeg kan si er at det er sol året rundt, og at hunden min Gucci flytter ned med en gang jeg har kommet meg på plass.

LEILIGHETEN I NORGE: I 2019 kjøpe Raad leiligheten hun nå skal selge. Det var hennes første leilighetskjøp. Foto: TV 2

Røper nytt TV-program

På Instagram legger Raad ut et bilde med tidligere «Paradise Hotel»-deltaker Oskar Johansson, som jobber som eiendomsmegler. Det ser tilsynelatende ut som den tidligere reality-profilen hjelper Raad med salget.

– La oss få solgt leiligheten med det beste teamet, skriver Raad på bildet av de sammen.

Det er ikke bare flytteplaner som Raad deler på Instagram. I tillegg skriver hun at hun har signert kontrakt for en stor TV-serie

– Det er mye som skjer framover, blant annet en ny innspilling av et TV-program, sier hun til følgerne sine.

REISE: Isabel Raad er mye på reise og deler ofte sin opplevelser i sosiale medier. Foto: TV 2

Lengter etter et liv for seg selv

Raad forteller at hun er livredd for flytteprosessen, men at hun samtidig er veldig spent. Hun skriver at hun kan føle at flyttingen blir bra for henne.

– Dette har jeg snakket om dette i flere år, og nå gjør jeg det! Jeg trenger en stor endring i livet mitt, og selv om jeg elsker Norge så lengter jeg etter et liv for meg selv.

Raad har ikke besvart TV 2 sine henvendelser.