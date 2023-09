Selger drømmeleiligheten i Skien: Jakter kontor i Oslo

De siste årene har influenser Eveline Karlsen (31) hatt hendene fulle med både leilighetskjøp og husbygging.

SELGER: Eveline Karlsen selger Skien-leiligheten sin. Foto: Skjermdump

Karlsen eier nemlig flere eiendommer i hjembyen Skien, i tillegg til en leilighet i Oslo.

Influenseren bor fast i den ene boligen i Skien, mens hun har hatt en leilighet i Skien sentrum som hun har benyttet som kontor. I tillegg har hun en tomt hvor hun bygger drømmeboligen.

I fjor kjøpte også 31-åringen en leilighet i Oslo, da det ble mye pendling fram og tilbake fra hjembyen til hovedstaden.

Nå har Karlsen lagt ut en av eiendommene sine for salg – nemlig Skien-kontoret.

Nyheten delte hun selv på Instagrams historiefunksjon.

– Selger ikke for enhver pris

Ifølge Finn-annonsen ligger leiligheten et «steinkast» fra Skien, og beskrives som en sjelden mulighet.

Til God kveld Norge forteller Karlsen at responsen har vært enorm etter at annonsen ble publisert fredag ettermiddag.

31-åringen har besluttet å selge Skien-kontoret da hun bruker mye tid på å bygge selskapene sine i Oslo.

– Jeg har mer behov for et kontor her fremover.

Influenseren kjøpte leiligheten i desember 2021, og har brukt mye tid og ressurser på å helrenovere den.

Å legge ut leiligheten for salg er ikke lett for 31-åringen, som forteller at hun har blandede følelser over å nå selge.



– Jeg har brukt utrolig mye tid og ressurser på å bygge det perfekte kontoret og miljøet. Det er drømmeleiligheten min. Derfor selger jeg ikke for enhver pris heller, sier hun til God kveld Norge.

Ser etter kontor i hovedstaden

Influenseren har nylig investert i en leilighet i Oslo, som hun bruker som et hjem i hovedstaden.

Nå jakter også Karlsen etter den perfekte leiligheten i Oslo, som hun planlegger å bruke som kontor til henne og sine kollegaer.

Denne gangen skal hun imidlertid ikke kjøpe.

– Hvis jeg finner det perfekte kontoret å leie, gjør jeg gjerne det for en periode. Det viktigste er å finne et inspirerende og sentralt lokale, sier hun og fortsetter:

– Jeg leter etter et kontor så jeg kan bygge teamet mitt større, jobbe på eksisterende og nye selskaper, og for at kollegene mine skal slippe å sitte i stuen min å jobbe.

Karlsen forteller at hun har mange selskaper som skal driftes og trenger derfor flinke folk med god kompetanse.

– Drømmen er at vi alle kan jobbe sammen og skape et inspirerende og fett arbeidsmiljø. Den beste følelsen er å glede seg til å gå på jobb, sier hun videre.

– Klar til å bygges når som helst

Influenseren har som nevnt også investert i en tomt i hjembyen, hvor planen er å bygge drømmehuset.

Husbyggingen har imidlertid stått på vent, men Karlsen forteller at byggingen kan være rett rundt hjørnet.

– Huset i Skien er klart til å bygges når som helst. Usikker på når jeg starter, plutselig starter jeg i morgen.