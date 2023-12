Selena Gomez om forelskelse: – Aldri vært så lykkelig før

GLAM: Selena Gomez under Hollywood-galla 3. desember. Foto: MICHAEL TRAN /AFP

31-åringen er kjent som artist, skuespiller og sminkegründer, men hennes kjærlighetsliv er kanskje det som har engasjert fansen mest. Noe hun trolig er klar over, siden hun i sommer kom ut med låten «Single Soon».

Gomez har vært i forhold med en rekke kjendiser, som Justin Bieber og Abel Makkonen Tesfaye, kjent under artistnavnet The Weeknd.

I sitt eget matprogram avslører hun at hun er forelsket.

– En helt ny side



I en trailer for julespesialen av «Selena + Chef», ser man henne i samtale med venninne Raquelle Stevens og kokk Alex Guarnaschelli.

Da venninnen kommenterer at kokken får frem en «helt ny side av Selena», kommenterer kjendisen:

– Det er faktisk sant. Men jeg er faktisk forelsket i noen, så jeg er veldig glad, erkjenner Gomez, før hun sier at det er noe de kan snakke mer om senere.

Svarer fansen

Nettstedet 730 har saumfart sosiale medier, hvor en Gomez-fan har fått litt mer ut av den kryptiske kjendisen.

LYKKELIG: Selena Gomez uttrykker å aldri hatt det bedre enn nå. Foto: MICHAEL TRAN /AFP

Fan-kontoen «syrian_selenator» poengterer at det er en stund siden matprogrammet ble spilt inn, og skriver: «så vi håper det går bra med Selena og hennes forelskelse».

31-åringen har fått med seg lykkeønskningen, hvor hun virker å bekrefte at hun fortsatt har en flørt på gang:

«Tusen takk! Det lykkeligste jeg noen gang har vært», svarer Gomez til fansen.



En kilde til Entertainment Tonight har tidligere uttalt at Gomez dater, men at hun ikke skal ha noe hast med å gå inn i et fast forhold.

Fans spekulerer i om det kan være produsent Benny Blanco som er hennes nye flørt. De to har jobbet sammen ved flere anledninger, og i sommer ble han avbildet på hennes bursdagsfeiring.

Verken Blanco eller Gomez har kommentert romansespekulasjonene.