Seksuell opplevelse skapte TV-traume for Jonas Lihaug

Jonas Lihaug er for tiden aktuell med TV 2-programmet «Kokkeskolen», og var i den anledning gjest i TV 2-podkasten «Realitysjekk».

Dette er imidlertid ikke første gangen Lihaug er med i et matrelatert realityprogram. I 2021 var han med i TV3-serien «Camp Kulinaris».

Denne deltakelsen ble ikke en personlig suksess for YouTuberen, som røk ut først av programmet. Dette har gjort at han har fått en «frykt» for å være første eliminerte deltaker i realitykonsepter.

Men det er likevel ikke det han husker best fra «Camp Kulinaris».

I løpet av den korte tiden han var der, ble han nemlig ufrivillig vitne til to av de andre deltakerne sin seksuelle aktivitet.

Brutalt første møte med realityverden



«Camp Kulinaris» var Lihaugs første realitydeltakelse. Etter dette har han vært med i flere programmer, blant annet den første sesongen av det populære programmet TV 2-programmet «Forræder».

I den første episoden, får vi se Lihaug bli valgt til rollen som forræder av programleder Mads Hansen. Kort tid senere blir han anklaget for å være «veldig nervøs» av meddeltaker Christer Falck, som da også anklager han for å være forræder.

«FORRÆDER»: Jonas var med i den første sesongen av det populæret TV 2-programmet. Foto: Ole Martin Sandness / TV 2

– Det gikk nesten to år fra «Camp Kulinaris» til jeg var med i «Forræder». Alt stresset mitt der, som da Christer Falck hevdet at han klarte å se og korrekt påpeke at jeg var forræder? Det kan vi bare ta med en gang – han visste ikke at jeg var forræder! Han likte bare å se meg stresse, forteller han og fortsetter:

– Grunnen til at jeg så stresset der, var fordi jeg ikke kunne ryke først igjen! Jeg var livredd for det. Det gikk bare ikke.

Lihaug spøker så med at «Camp Kulinaris»-deltakelsen gjorde han traumatisert, grunnet den tidlige exiten. Deretter legger han til en annen detalj.

– Jeg ble traumatisert på grunn av flere ting, egentlig. Men det andre vet jeg ikke om jeg kan prate om, faktisk.

GJEST: Jonas Lihaug i TV 2 sine lokar da han var gjest i podkasten «Realitysjekk». Foto: Tore Martin Solheim / TV 2

– Må jeg ligge meg oppover i reality-hierarkiet?

– For å si det sånn, det var veldig god feststemning på den hytta fra start, forteller han og referer til hytta som deltakerne bor i under innspillingen av programmet.

– Første dagen på «Camp Kulinaris» endte jeg opp i en jacuzzi. Og så i samtale med andre mennesker oppi der, så la jeg plutselig merke til at de begynte å «grafse» på hverandre.

Kort tid etter innspillingen av programmet, kom det ut at to av deltakerne hadde hatt en form for intim relasjon.

– Og det er en prekær sosial situasjon å være i! Så jeg ble traumatisert av det. Jeg trodde liksom at: «Det er dette her som er reality». Her skal fiffen inn og tafse på hverandre! Det var ikke det jeg ville være med på, da jeg var i et forhold som jeg var svært fornøyd med, sier han og fortsetter:

TRAUMER: 34-åringen forteller lattermildt om den traumatiserende opplevelsen. Foto: Tore Martin Solheim / TV 2

– Jeg tenkte sånn at: «Må jeg ligge meg oppover i reality-hirakiret, selv om det ikke er «Ex on the beach» eller «Paradise hotel»?» Så ja, det skjedde da. Og så røk jeg på huet og ræva ut noen dager etterpå.

Selv om Lihaug hadde et spesielt møte med realityverden, har han nå lært at det ikke alltid er sånn.

– Jeg følte at jeg lærte å holde hodet kaldt etter den deltakelsen, i alle fall. Og så har jeg lært i ettertid at det ikke trenger å være så seksuell stemning, det går også an å være normale mennesker som har det hyggelig sammen, sier han før han konstaterer:

– Ingen tafset på hverandre foran meg inne på «Kokkeskolen», i alle fall!