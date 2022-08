Seks år siden hun gjorde dette sist: – Ganske overveldende

Fredag morgen slapp Britney Spears (40) låten «Hold Me Closer», som er en duett med Elton John (75).

Utgivelsen markerte Spears tilbakekomst til musikken etter en seks år lang pause.

Låten inneholder tre av Eltons klassiske hits - Tiny Dancer, The One og Don't Go Breaking My Heart.

Til BBC sa Spears at hun synes det er kult å få synge med en av de største artistene gjennom tidene.

– Det er ganske overveldende... det er absolutt en stor greie for meg!

Tidligere i sommer kunne flere amerikanske medier melde at duoen jobbet med ny musikk sammen.

De ble nemlig flere ganger observert på vei inn i studioet sammen i Beverly Hills.

40-åringen har lenge hintet til at hun ønsket å vende tilbake til musikken etter vergemålet. Hun er mest kjent for sine tidlig 2000-talls hits «Baby One More Time», «Oops!... I Did It Again» og «Toxic».