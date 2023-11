Seigmen-vokalist var alvorlig syk - nå kommer de med plate og stor konsert

NY PLATE: Seigmen gleder seg til ny plate og opptreden på Tons of Rock til sommeren, 2024. Fra venstre: Kim Ljung, Noralf Ronthi, Alexander Møklebust, Sverre Økshoff og Marius Roth Christensen. Foto: Bjørn Opsahl

Et av Norges mest særegne rockeband gjennom 35 år, legendariske Seigmen gjester Ekeberg og Tons of Rock i 2024.

Seigmen fra Tønsberg har vært en totalleverandør av tung, storslått og fengende melankolisk musikk siden 1989.

Karakteristisk rockeband

I 2024 er det 30 år siden bandets gjennombrudd med coverversjonen av deLillos «Hjernen er alene» og det påfølgende tredjealbumet «Total», hvor de for alvor klekket ut soundet som etablerte Seigmen som et av landets mest karakteristiske og populære rockeband.

OPERA-KONSERT: Seigmen på scenen i Den norske Opera, opptrer som første norske rockeband i juni, 2008. Foto: Terje Bendiksby/Scanpix

Merittlisten derfra er lang:

Seigmen vant Spellemannprisen for rock allerede på midten av nittitallet med det klassiske albumet «Metropolis». I 2008 ble de det første norske bandet som ble invitert til å spille i Operaen. I 2021 gjorde gitarist og vokalist Marius Roth Christensen en solid innsats i «Stjernekamp».

De har også vunnet Vestfold kommunes kunstnerpris.

Ny plate

Nå kommer de til Ekeberg og Tons of Rock. Og ikke nok med det, de har også ny musikk på vei:

90-TALLET: Seigmen promoterer deres nye plate «Radiowaves» i 1997. Foto: Rune Petter Ness/Scanpix

— Det er en glede å kunne fortelle at vi nå legger siste hånd på et nytt album, «Resonans», som har fått releasedato 12.april 2024. De utålmodige kan se fram til første singel som slippes allerede 15. november, forteller Seigmen i en pressemelding.

Alvorlig covid-syk

Seigmen avlyste alle sine konserter i 2022, også en planlagt konsert på Tons of Rock.

Dette skyldtes deres vokalist, Alex Møklebust som ble alvorlig syk og innlagt på sykehus med covid-19.

– I midten av oktober skjedde det som ikke måtte skje. Alex ble lagt inn på sykehus med covid-19. Vi hadde alle fryktet dette, på grunn av et svekket immunforsvar er vår kjære vokalist i kategorien «spesielt utsatte» og vi skal nøye oss med å si at dette gikk så langt i feil retning at vi en stund fryktet det verste. Takket være eksperimentell medisinering og sterk vilje snudde situasjonen seg i siste liten og han kom seg gjennom det, skrev bandet på deres Facebook-side.

Tons of Rock

Seigmen er kjent for sin store og dedikerte fanskare som ikke har glemt at «fans» er en forkortelse for «fanatikere».

– Vi forventer å se ganske mange logo-tatoveringer i folkehavet når Seigmen bringer sin unike tunge, storslåtte melankoli til Tons of Rocks tiårsjubileum på Ekeberg i juni, avslutter pressesjef for Tons of Rock, Lars Tefre Baade til TV 2.