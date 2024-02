Seertall-fall for «Demenskoret»

Da NRK-programmet «Demenskoret» ble sendt på norske skjermer i fjor, sjarmerte koret hele det norske folk.

I senere tid har serien kapret flere priser som Gullruten, Demensprisen for Oslo, og UiOs menneskerettspris.



Lørdag ble sesong to av serien tilgjengelig, og mandag ble seertallene fra første episode offentliggjort.

DANS: I denne sesongen kommer man nærmere på historien til flere av kormedlemmene. Her danser dirigent og programleder Kim Wigaard med Liv under en korøvelse. Foto: Julie Marie Naglestad / Nordisk Banijai / NRK

Ifølge NRK er det totalt 303.000 seere som fikk med seg første episode. Statistikken er gitt fra fredag til og med søndag forrige uke.

Det utgjør en nedgang fra fjorårets sesong, som hadde 448.000 seertall etter første episode. Det er altså 145.000 færre tittere enn det første sesong samlet inn.

– Større konkurranse

Prosjektredaktør for «Demenskoret», Gitte Calmeyer, forteller til God kveld Norge at første episode i første sesong hadde premiere på 1. nyttårsdag i fjor.

– Som kanskje er den beste tv-dagen i året for NRK. I år gikk premieren mot «Hver gang vi møtes» og møtte derfor en større konkurranse. Så det er ikke unaturlig at tallet gikk noe ned.

Videre forteller Calmeyer at seertallene holdt seg stabile gjennom hele episoden.

– Og det er vi veldig fornøyd med. Vi tror også mange vil finne veien til NRK TV etterhvert, slik det var i første sesong. Serien har masse godt, interessant og viktig innhold så vi har tro på at seerne vil like også denne sesongen.

– Dypere inn på historien

I årets sesong er fortsatt Kim Wigaard (35) dirigent, og leder koret sammen med musikkterapaut Jelena Golubovic.

I et intervju med God kveld Norge fortalte Wigaard at man i sesong to blir bedre kjent med koristene.

KORØVELSE: Kordirigent Kim og korist Ragnar under en øvelse på Bogstad gård i Oslo. Foto: Julie Marie Naglestad / Nordisk Banijai / NRK

– Man kommer dypere inn på historien til enkelte. Det blir som vi faktisk har det på korøvelse, forteller han til God kveld Norge og legger til:



Han la samtidig ikke skjul på at innspillingen til årets sesong var mer intens.

– Jeg ligger og kverner på hvordan koristene har hatt det, og hva som er best for dem. Så det er et litt annet tankekjør enn hvis det hadde vært et kjærlighetsprogram vi lagde.