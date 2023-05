REAGERER: Mange reagerer med sinne over at de ikke får fulgt med på Victor Sotberg, Katrine Moholt, Mathias Alegria og de andre deltagerne i årets «Forræder» på lineær TV. Foto: Heidi Marie Goperod/ TV 2

Fredag i forrige uke var det premiere på den andre sesongen av «Forræder», der 16 kjendiser utsettes for et heftig psykologisk spill på Kongsvinger festning.

Fjorårets sesong ble en stor suksess, likevel er den nye sesongen kun å se på strømmetjenesten TV 2 Play. Det har skapt sterke reaksjoner i sosiale medier.

«Hadde gledet meg til å se på det, men svært skuffet når det bare går på Tv2 Play», skriver en Facebook-bruker.

Mange roser programmet og omtaler det som «spennende», mens andre er frustrert over TV 2s beslutning.

«Møkkadårlig gjort. Betaler nok for TV allerede», kommenterer en bruker på Facebook.



«Stor nedtur, grådige folk og røvere i TV 2», mener en annen.



UTFORDRES: 16 nye kjendiser får prøve seg i den andre sesongen av «Forræder» på TV 2 Play. Foto: Heidi Marie Goperod/ TV 2

Svarer på kritikken

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, forklarer beslutningen om sende den nye sesongen av «Forræder» kun bak betalingsmur på TV 2 Play.

– De aller fleste så den første sesongen av «Forræder» på TV 2 Play, og TV 2 har valgt å vise den andre sesongen eksklusivt på vår strømmetjeneste.

– Hvordan reagerer TV 2 på de mange klagene om at Forræder ikke lenger sendes på TV 2 Direkte?

– Vi har registrert at det har kommet noen tilbakemeldinger fra seere på at «Forræder» ikke vises på en av de lineære kanalene. Men TV 2 Play er bredt distribuert og at de fleste seerne allerede har tilgang. Enten at de har det inkludert i sitt abonnement hos TV-leverandør eller ved at de er kunde direkte hos TV 2 Play, sier Jan-Petter Dahl.

KUN PÅ NETT: Årets premiere ble noe mindre sett enn i den «Forræder»-sesongen. Foto: Heidi Marie Goperod/ TV 2

Den første «Forræder»-sesongen hadde i snitt 669.000 seere på TV 2 Direkte og TV 2 Play til sammen.

Mens 432.000 fikk med seg første episode av fjorårets sesong, ligger seertallene noe lavere for årets premiere.

Første spillrunde, som består av to episoder, har til nå seertall på 407.000 i første program og 381.000 seere i andre program, opplyser TV 2.