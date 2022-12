Seerfavoritt tas av skjermen: – Det er kjempetrist

Etter 22 sesonger med Tid for hjem er en æra over.

Tid for hjem og Tid for hage:

Siden 2004 har Kjersti Bergesen (60) og teamet hennes forvandlet over 200 norske hjem. Fra 2019 tok teamet også fatt på det norske folks hager.

Nå er derimot oppussingsreisen ved veis ende, da TV 2 har avgjort å ta Tid for hjem og Tid for hage av skjermen.

– Kommende sesonger av «Tid for hjem» og «Tid for hage» blir de siste på TV 2. Kjersti Bergesen og gjengen har inspirert hele det norske folk med sin entusiasme rundt oppussing. Likevel har vi valgt å lukke et kapittel, for å skape rom for andre ideer, sier TV 2s programredaktør Kathrine Haldorsen.

– Kjempetrist

Bergesen har vært programleder for Tid for hjem siden 2004, og Tid for hage siden 2019.

Etter sesongene som kommer på kanalen denne våren, er det altså slutt.

– Det er kjempetrist. Jeg er jo lei meg. Jeg har jobbet med dette så utrolig lenge. Samtidig har jeg visst at en eller annen dag så er det slutt, sier Bergesen til TV 2.

Teamet er fortsatt i gang med å spille inn den kommende sesongen av Tid for hjem. Hun vet derfor ikke hvordan hverdagen vil føles uten programmet, men mistenker at det blir rart.

– Vi ønsker å takke Kjersti Bergersen for den enorme innsatsen hun har lagt ned i dette programmet i alle disse årene. Heldigvis får vi fortsatt glede av henne som TV 2-kollega videre. En stor takk også til Einar, Rune, produksjonsselskapet Pandora og alle andre som har vært involvert i «Tid for hjem»-historien, sier Haldorsen.

Høydepunktet i det hele

Bergesen synes det er vanskelig å velge ett høydepunkt fra denne reisen. Likevel trekker hun frem én ting som hun synes var spesielt kjekt.

– Da jeg designet hager. Det var en grådig gøy utfordring, sier programlederen.

I løpet av serien har hun designet hele 27 hageprosjekter.

Hun legger til at hun har hatt det veldig gøy i løpet av årene som programleder.

– Det blir veldig merkelig å ikke skulle spise lunsjer i skitne klær og med kalde tær sammen med gjengen lenger. Det har vært mange av dem.

Bergesens planer for tiden etter programmet er enda ikke spikret, men hun håper på å få mer tid til fritidsaktiviteter. Hun har nemlig nylig tatt en kunstutdanning, og er glad i å male bilder.

