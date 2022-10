Seere raser etter «Maskorama»-avsløring

Da snørobotens maske, eller skal vi si luke, ble avslørt i den andre episoden av «Maskorama» kom det både gisp og latter fra detektivpanelet.

Inni kostymet var nemlig barne-TV figuren Fantorangen. Under sendingen ble det opplyst at 40 prosent hadde tippet at det var skuespiller Mari Maurstad.

– Det var gøy, det likte jeg veldig godt, sier den folkekjære Fantorangen om reaksjonene til panelet.

Både programleder og detektivpanelet fikk seg en real overraskelse. Foto: Ulrik Kramer /Fremantle/NRK Les mer

Amerikansk grep

– Jeg ble ganske sjokkert, rett og slett. Det viser at alt kan skje, sier Marion Ravn.

I ettertid sa både hun og Jan Thomas til God kveld Norge at det likevel var noe de hadde hatt i bakhodet, siden «kermit the frog» medvirket i den amerikanskje versjonen i 2021.

– Vi visste at dette var mulig og har vært inne på temaet i alle sesongene, sier detektiv Jan Thomas, og legger til:

– Da vi fikk se Fantorangen ble det åpenbart.

– Men var det virkelig det? Mange av dere var inne på Mari Maurstad.



– Da det ble avslørt så koblet vi det. To var på Maurstad og jeg var på Anne Marie Ottesen, og var 100 prosent sikker på at jeg hadde rett. Dette er hvorfor Maskorama er det fenomenet det er, for man bare blir helt: «hva?!» Men det er virkelig så gøy, sier Jan Thomas.

«Så flaut!»

Rett etter sending og videre utover søndagen har likevel kritikken haglet fra misfornøyde seere.

MISFORNØYDE: I skrivende stund har over 900 personer kommentert Facebook-innlegget til NRK hvor det blir klart hvem som var inni snøroboten. Foto: Skjermbilde fra NRKs kommentarfelt på Facebook

I Facebook-kommentarfeltet til NRK florerer det av meninger om at «dette ble for barnslig». Flere føler seg snytt, siden en fiktiv figur befant seg inni kostymet.

En del skriver også at de ikke lenger orker å følge med på programmet med begrunnelsen om at dette ble for barnslig.

Men mange har også tatt til orde for at dette var en god vri som er perfekt for barna, og ber voksne om å slutte med surmulingen og ta programmet for hva det er.

NRK: – Noe for enhver smak

Én ting er i hvert fall sikkert: «Maskorama» engasjerer mange. Tall VG har fått tilgang til viser at premiereprogrammet forrige lørdag hadde over en million seere, som er en nedgang på 141 000 sammenlignet med fjoråret.

Prosjektredaktør i NRK, Jan Egil Ådland, sier de har fått mange tilbakemeldinger etter helgens episode.

– Mange ble overrasket, og hvis det var noen som ble skuffet så var det enda flere som ble glade, og da spesielt barna!

Videre sier han at bak maskene «skjuler det seg noe for enhver smak», og at på lørdag var det barna som var de beste detektivene:

LETT LEK: Fantorangen sier selv at det var kjempelett å holde identiteten skjult. Foto: Amalie Nygård Jakobsen /God kveld Norge

– Vi har fått veldig mange tilbakemeldinger fra familier hvor barna gjettet riktig på snøroboten. Det synes vi er veldig gøy.

Til kritikken, hvor enkelte skriver at de ikke orker å se mer på programmet, svarer Ådland følgende:

– Vårt inntrykk er at de aller fleste synes det var lekent og morsomt at Fantorangen skjulte seg i snøroboten. Vi tror ikke mange kutter ut Maskorama på grunn av dette, for allerede på lørdag faller en ny maske.