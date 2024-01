Sebastian Solberg ut mot «mammapolitiet»: – Jeg er streng

Denne våren er influenser Sebastian Solberg (34) aktuell i serien «Alle elsker David». Samtidig deler han aktivt fra hverdagen i sosiale medier, på plattformer som Instagram og TikTok. Der viser han blant annet hvordan pappalivet med fire barn er.

Han og influenseren Nikoline Anundsen (29) fikk deres første barn for seks år siden, og i april ble det kjent at de hadde blitt firebarnsforeldre.

Med en stor følgerskare er det mange som engasjerer seg i innholdet som blir delt. På videoene som han deler fra pappalivet er det positive kommentarer, men også kritikk.

– Jeg er mer krass i min kommunikasjon enn foreldre som man ser på sosiale medier, sier Solberg til TV 2.

STRENG: Sebastian forteller at han er en streng, men gøyal pappa. Foto: Tore Martin Solheim / TV 2

– Tungt

Solberg forteller at han får mye tilbakemeldinger på hva slags pappa han bør være, og hva han ikke bør gjøre.

– Noen ganger tenker jeg at det er noe jeg kan lære av og at det er et smart synspunkt, men 90 prosent av gangene så tenker jeg nei, forteller han.

På en av videoene han nylig delte, hever han stemmen på barna med teksten: «Kan noen forklare meg hvordan noen frivillig drar på roadtrip med småbarn gjennom Europa i 40 grader på sommeren?».

De fleste i kommentarfeltet tok det hele humoristisk og kjente seg igjen, mens andre mente at det er feil å skrike sånn på barna sine.

FORELDRE: Influenserne Nikoline Anundsen og Sebastian Solberg. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Da har du ikke fire barn, hvis du ikke skriker til barna dine. Ikke vær i kommentarfeltet mitt og si at jeg ikke kan snakke sånn til barna mine. Prøv én dag med fire barn. Det er tungt. Du må skrike for å bli hørt og overleve, sier han og ler.

– Vi har litt latinamerikansk stemning hjemme hos oss. Den er ikke norsk og pusete, som veldig mange foreldre i Norge har.

Streng og bestemt

Det er mange som velger å dele sin foreldrestil i sosiale medier. Solberg trekker frem en video han så av en nattarutine, der det ble brukt 45 minutter på å legge ett barn.

– Hvis jeg skal bruke tre kvarter, så må jeg hente barna i barnehagen klokken tolv for å begynne leggerutinen. Jeg kan ikke drive med det der.

SOSIALE MEDIER: Sebastian deler aktivt i sosiale medier, blant annet på TikTok. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Han bruker også eksempelet med barn som ikke vil spise maten de får servert, og hvordan foreldrene forholder seg til det.

– «Hva føler du nå som du kaster maten på gulvet og ikke vil ha den maten?». Hos oss så får du ikke velge hva maten er. Den middagen som blir servert er den maten som er, og hvis du ikke liker den maten, så kan du legge deg sulten. Sånn er det. Det er ikke noe synd på norske barn som ikke får pommes frites til middag, sier han og utdyper:

– Jeg er en streng pappa. Jeg er også en leken og gøyal pappa, men jeg er streng og jeg er bestemt, og hvis ikke jeg er det, så sklir alt ut hjemme hos oss.

– Jeg er ikke perfekt

Solberg påpeker at han blir innimellom truffet av smarte råd angående foreldrerollen. Likevel er det som oftest andre måter han foretrekker å lære på.

– Jeg er jo ikke perfekt. Jeg er fortsatt i en læringsprosess, selv om jeg har hatt småbarn i mange år nå. Jeg har venner som har barn, som er eldre, som jeg ringer for å få råd. Det synes jeg er den beste måten å få det på, sier Solberg.

Til tross for at noen velger å kritisere, får influenseren også hyggelige tilbakemeldinger.

– Til syvende og sist så må jeg gjøre det som er rett for meg og mine barn, og skape de menneskene som jeg har lyst til at de skal bli. Så godt det lar seg gjøre. Man gjør så godt man kan, avslutter han.